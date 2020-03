În urma transmiterii în spațiul public a ultimelor comunicări oficiale din partea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, a unei scrisori deschise semnată de o parte a personalului medical din cadrul spitalului, dar și a celorlalte apariții în presă și pe rețele de socializare a declarațiilor pacienților internați, noi, reprezentanții societății civile, transmitem următoarele:

I. Transparența în comunicare. Am constatat că nivelul de transparență și comunicarea cu managementul spitalului sunt deficitare, am întâmpinat refuzuri în a ni se oferi liste de necesare, în preluarea donațiilor și desemnarea unui reprezentant al spitalului județean Suceava care să centralizeze aceste ajutoare. Ne-au fost aduse la cunoștință dificultăți în distrubuirea echipamentelor primite. Recomandăm transmiterea pe secții a unei circulare care să explice procedura de ridicare a materialelor din depozite, prin referate de necesitate sau bonuri de consum. Daca materialele au fost distribuite în totalitate, așteptăm să fim informați pentru a continua demersurile prin donații proprii sau transmiterea de oferte de preț avantajoase pentru achizitionarea directă de către departamentul de achiziții al spitalului. Putem ajuta! Suntem aici, transmiteți-ne ce aveți nevoie!

II. Donații și intermedieri. Punctual, pentru rezolvarea crizei de materiale, ONG-urile sucevene alături de mediul privat și persoane fizice au facut până acum donații la spital constând în viziere, măști de protecție, echipamente, cuptoare pentru bucătărie, mese gratuite pentru personal și pacienți, produse alimentare. De asemenea, ne-am oferit să intermediem achiziționarea de materiale de protecție profesionale în conformitate cu standardele europene prin punerea în legătură a personalului abilitat din cadrul managementului sau al departamentului de achiziții cu firme din străinătate la prețuri preferențiale și livrare în câteva zile. Am solicitat completarea unui necesar de produse utile pentru spital, iar apoi să cerem oferte de preț de la diferiti furnizori.

III. Proceduri. Dacă există greutăți în implementarea de proceduri, ne-am oferit să intermediem un contact la Comisia Europeană pentru teleconferințe între 1-2 doctori desemnați de Spitalul Județean Suceava, cu doctorii din alte state membre din spitale COVID. Am transmis către sistemul de sănătate britanic, prin ambasada României, o rugăminte să transmită proceduri COVID către Ministerul Sănătății, respectiv Spitalul Județean Suceava. Avem o celulă de voluntari gata să traducă pro bono. Avem nevoie de persoană de contact din cadrul spitalului. Alte persoane s-au oferit să ajute cu protocolul din spitalele olandeze.

IV. Organizare / Prevenție. Am propus conducerii spitalului sprijinul unei echipe de arhitecți care să vină cu expertiză pentru crearea de circuite complet separate pentru zonele care au risc maxim de contaminare și a unui cort exterior de triaj pentru urgențe, în condițiile riscului înalt de contagiune al acestui virus. De asemenea, aceștia au propus realizarea unei camere speciale pentru decontaminare și desemnarea unei echipe dedicate pentru triaj, pentru a minimiza riscul de infectie a medicilor și personalului UPU. Propunerea este fără răspuns, la momentul redactării acestei scrisori. Mai mult, solicităm sprijinul Direcției de Sănătate Publică în realizarea unei proceduri pentru pacienții asimptomatici sau cu simptomatologie usoară propuși pentru externare, privind siguranța populației și a aparținătorilor.

V. Testare intensivă. Solicităm la rândul nostru urgentarea procedurilor de testare având în vedere aparatele donate și achiziționate de spital în ultima perioadă. Este importantă ca procedură internă transparența maximă între secțiile spitalului în ceea ce privește rezultatele testelor: secția, poziția persoanelor testate (asistent, doctor, pacient, data testării și rezultatele pentru a avea o evidentă clară a secțiilor ”curate”.

VI. Spital NonCovid. Ne aliniem Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava în demersurile la forurile superioare pentru păstrarea statutului de spital NonCovid în scopul asigurării actului medical pentru toți pacienții, dată fiind dotarea de ultimă oră a unității sanitare și numeroasele proceduri care se realizează exclusiv în Suceava și care acoperă nevoile întregului județ.

Suntem alături de întreg personalul medical și auxiliar din spital și susținem desfășurarea actului medical în condiții optime și adaptate contextului de urgență severă de sănătate publică. Facem un apel către noua echipă de management pentru tratament adecvat și profesionist a tuturor cadrelor medicale. Oferim și așteptăm transparență. Am luat act de solicitările personalului, atât la nivel uman, cât și profesional, tehnic și material. Ne dorim ca solicitările lor să nu rămână un strigăt în vânt și am început să luăm măsuri pentru a remedia ceea ce ne stă în putință.

Semnat,

Grupul de Urgență pentru Suceava – Covid 19