Alianța Franceză din Suceava derulează diverse activități care se bucură de succes și aduc un plus orașului. Președintele de onoare al instituției internaționale, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat, la Radio Top, că lecțiile de limba franceză au priză la public. Universitara a afirmat: „Avem multă lume înscrisă la cursurile de limba franceză și ne-ar mai trebui un profesor care să facă lecții sîmbăta, deoarece sînt solicitări în acest sens. Avem ore de luni pînă vineri și pentru a face față urmează să venim și sîmbăta, și nu doar cu ore de limba franceză. Apoi, s-a încheiat de curînd al treilea stagiu de formare în teatru francofon susținut de actorul Cătălin Mîndru de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. Au participat 9 profesori de franceză de la școli și licee din Suceava. Au fost 15 înscriși, dar 6 nu erau vaccinați. Stagiul a avut loc sîmbăta și duminica, două weekenduri la rînd. Investim foarte mult în formarea profesorilor, precum și în atragerea elevilor către franceză, o limbă extraordinară și din ce în ce mai căutată și grație Alianței Franceze. Alianța a devenit un far în zonă, un far care atrage nu doar cursuri de franceză, ci și cu o serie întreagă de manifestări la nivelul județului și sîntem foarte mîndri de asta”. Sanda-Maria Ardeleanu a adăugat: „Prin Alianța Franceză de la Suceava s-a organizat primul Congres de turism rural, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Consiliul Județean și Camerele de Comerț și Industrie din România și Franța. Împreună cu Banca de Comerț Româno-Franceză pregătim un maraton de business, o întîlnire a oamenilor de afaceri și a firmelor cu investitori străini. Avem numai de cîștigat prin prezența acestei instituții internaționale la Suceava. Ne bucură foarte mult că sosesc foarte multe personalități. Sînt lucruri extraordinare care se întîmplă în premieră și practic nu există nici o săptămînă fără cel puțin o activitate la Alianța Franceză”. Universitara suceveană a conchis: „În actualul context pandemic este foarte greu să organizezi activități de cunoaștere, de învățare și chiar de divertisment în condițiile în care în jurul tău se întîmplă tragedii una după alta, însă încercăm să ne păstrăm optimismul”.

