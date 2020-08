Interpreta de muzică populară Elena Pădure a avut coronavirus şi a stat internată, timp de două săptămâni, la Braşov. S-a infectat la Suceava, unde a fost să filmeze patru videoclipuri. Avea dureri de cap, stări de oboseală şi îşi pierduse mirosul. Artista, care nici acum nu este complet restabilită, a povestit în exclusivitate pentru Click! prin ce a trecut.

”Mi-am dat seama că am luat virusul, când am văzut că, după o săptămână de zile, nu mă simt bine şi tot am luat tratament şi mergeam din rău în mai rău. Am văzut că nu e o gripă obişnuită pentru că îmi pierdusem mirosul, nu mai aveam putere, aveam dureri de cap mari şi senzaţie de vomă, dar şi lipsa poftei de mâncare. Nu îmi trebuia nimic şi aşa o stare de letargie, ciudată. Nu puteam să fac nimic, nici să gândesc, trăgeam de mine de pe o zi pe alta”, a declarat pentru Click! interpreta, care a avut o formă medie a acestei boli.

