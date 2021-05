Frumoasa interpretă de muzică populară a trecut prin clipe dramatice, despre care povestește, în exclusivitate pentru Click! Părinții Paulei Hriscu s-au îmbolnăvit amândoi de coronavirus, însă numai mama a supraviețuit temutului virus.

„Am avut o perioadă foarte grea. Din păcate, am simțit lupta cu acest virus nemilos, care ne-a bulversat pe toți, și în propria familie. Părinții mei s-au îmbolnăvit, iar ultimele două luni au fost un coșmar din care, recunosc, am avut momente în care simțeam că nu mă mai trezesc. Practic, am petrecut Sărbătorile Pascale pe la ferestrele spitalului în care erau internați părinții mei. Este foarte dureros să știi, să simți că nu poți trece de niște pereți ca să îți îmbrățișezi părinții, atunci când ei sunt în suferință, când au cea mai mare nevoie de noi. Din păcate, din sufletul meu s-a rupt o bucată în momentul în care cel care m-a crescut și a știut să fie prezent în viața mea, în fiecare moment important pentru mine, fie că a fost vorba de o bucurie sau de un necaz, s-a stins din cauza acestui virus. Nu a fost tatăl meu biologic, dar pentru mine a fost un părinte exemplu.”, a povestit solista, conform sursei citate.

