Candidatul PSD Suceava la Senat, Ioan Cristian Șologon, consideră că investițiile statului reprezintă motorul dezvoltării locale iar posibila amânare cu doi ani a investițiilor derulate prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL) va constitui o frână în dezvoltarea comunităților. ”Posibila amânare cu doi ani a investițiilor derulate prin Programul National de Dezvoltare Locală (celebrul PNDL) anunțată pe surse de guvernul liberal e dovada clară a lipsei de viziune și de soluții a actualei guvernări. Poate faptul că e un program inițiat de PSD sau pentru faptul că ministrul liberal nici măcar nu îi poate pronunța numele să fi dus la ideea unei astfel de măsuri. Ce nu ințeleg liberalii este că tipul acesta de program este extrem de important pentru perioada următoare. Devine din ce în ce mai clar că după criza sanitară ne vom confrunta o perioadă importantă cu efectele economice generate de ea, iar revenirea economică după pandemie în forma literei V anunțată la un moment dat de Cîțu, cel mai slab ministru de finanțe pe care l-a avut România, sub guvernarea liberală rămâne iluzorie.

Mult clamatele investiții străine, în condițiile recesiunii mondiale, vor fi greu de atras dacă statul român nu devine un actor important și determinat al investițiilor pentru dezvoltare locală. Dacă tu ca stat nu investești într-o anumită zonă nu poți să ai pretenția ca altcineva să vină și să o facă. Mai mult decât atât, investitorii privați nu vor putea să facă în locul statului drumuri, alimentari cu apă, canalizări, rețele de de gaz, dispensare, școli sau grădinițe, dar vor fi influențați atunci când iau o decizie dacă ele există sau nu într-o localitate. În plus aceste investiții ale statului pe lângă faptul că produc direct și indirect locuri de muncă pe plan local, cresc și nivelul de confort și civilizație a cetățeanului”, a explicat Șologon.