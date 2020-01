Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, este sceptic că legea pentru eliminarea pensiilor speciale adoptată marți de Parlamanent va fi pusă în practică și recomandă o soluție mult mai practică și sigură: declarație pe propria răspundere dată de fiecare parlamentar că renunță la pensia specială, autentificată la notariat. ”În urmă cu o lună tot în această sală votam legea prin care dublam alocațiile. Așa și? S-a întâmplat ceva? Tot în sala asta am votat acumn doi ani legea privind Autostrada Unirii. Și? S-a întâmplat cveva? Tot aici am votat și legea pentru Autostrada Nordului. La fel. Nimic. Vă spun că astăzi vom vota această lege și nu se va întâmpla nimic. Noi cei din Pro România vă sugerăm să luăm o foaie de hârtie toți cei care suntem parlamentari și să scriem așa: declarație pe propria răspundere. Subsemnatul după caz nume prenume renunț de bună voie la pensia specială și vă spun că acestă hârtie validată în notariat este singura metodă prin care noi parlamentarii renunțăm la pensia specială. Altceva nu există. În plus soluția pe care o propune Pro România este ca impozitarea pensiilor speciale să fie făcută riguros plecând de la un prag acceptat, discutat și asumat. Restul e vânare de vânt. E doar politică”, a transmis Nechifor de la tribuna Parlamentului.