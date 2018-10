Producția mare de struguri din acest an îi bucură, dar în același timp îi îngrijorează și îi pune în dificultate pe viticultorii și procesatorii de vin din Județul Vrancea, întrucât nu există suficiente depozite autorizate pentru stocarea mustului.

Astfel, în acest moment, micii producători și proprietarii de vii sunt într-o situație disperată, întrucât nu mai sunt spații autorizate unde să își depoziteze producția, în condițiile în care se estimează că a mai rămas de recoltat aproximativ 20% din producția din acest an, de pe o suprafață de circa 4.500 de hectare, într-un timp scurt.

În acest context, pe fondul faptului că în județ există și alte capacități de depozitare (cisterne) care pot fi valorificate prin intermediul procesatorilor autorizați, spații care însă în acest moment nu sunt autorizate de Vamă, iar procedura autorizării este una de durată, s-a găsit o soluție temporară, care să vină în sprijinul viticultorilor vrânceni. Aceștia își pot depozita producția din acest an în spații de depozitare suplimentare, după ce președintele Consiliului Județean Vrancea va face o solicitare în acest sens la Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală a Vămilor și, implicit la Biroul Vamal Focșani, instituțiile abilitate să autorizeze spațiile de depozitare pentru produse accizabile. ”Pentru că anul acesta este o producție mare de struguri și oamenii nu au unde să o depoziteze, aflându-se, astfel, într-o situație dificilă, de a pierde practic banii investiți și munca depusă timp de un an, în urma unei analize pe care am realizat-o, pentru a-i ajuta pe viticultorii noștri am identificat soluția de a solicita Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Generale a Vămilor să facă o derogare temporară și să îi lase pe aceștia să își depoziteze producția, pe termen limitat, și în alte depozite, desigur, cu înștiințarea prealabilă a instituțiilor responsabile și sub supravegherea acestora. Datoria mea, în calitate de președinte al administrației publice județene, este să îi sprijin și să îi protejez pe viticultori, cei care trudesc an de an pentru produsul care face județul Vrancea cunoscut peste tot în lume: vinul”, a declarat președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan.

Propunerea este ca, la solicitarea procesatorilor autorizați care identifică astfel de capacități de depozitare suplimentare, printr-o notificare prealabilă a intenției de depozitare, Vama să permită acestora depozitarea producției, respectiv a mustului, în spațiile respective, pentru o perioadă determinată, de maximum 60 de zile, cu condiția unei monitorizări atente.

Viticultorii vrânceni estimează o producție mare de struguri în acest an, cu circa 30% mai mult comparativ cu anul trecut.

Vrancea este cea mai mare podgorie a țării, viticultura reprezentând o ramură economică importantă și de marcă pentru județul nostru, care îl face renumit atât în țară, cât și peste hotare.