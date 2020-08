Din cauza blocajelor economice aparute la nivel global din cauza pandemiei, consilierii financiari vor cauta solutii de analiza noi, incercand sa isi adapteze strategiile de afaceri noilor conditii. Potrivit acestora, un exercitiu foarte util este analiza SWOT.

Ce este analiza SWOT

Analiza SWOT tine cont de punctele forte si punctele slabe, dar si de oportunitatile si pericolele pentru o afacere si foloseste aceste informatii pentru a dezvolta o strategie eficienta. Dean Logan, manager si consilier financiar la Logan Smythe & Associates, sustine ca efectuarea unei analize SWOT pe fondul situatie actuale generate de pandemie este, fara indoiala, o provocare.

Totodata, aceasta poate oferi mai multe informatii necesare pentru a intelege pe ce este necesar ca analistii financiari sa se concentreze pe masura ce lucrurile evolueaza in domeniul economic, care este in prezent atat de incercat.

Principala amenintare din prezent este COVID-19

Logan explica faptul ca, in prezent, este nevoie de date, informatii si un plan sustenabil, iar acestea pot fi furnizate numai in urma unei analize amanuntite. Totodata, el mentioneaza ca daca este vorba despre analiza SWOT, principala amenintare de acum o reprezinta COVID-19 si efectele pe care pandemia le are.

Cea mai mare problema o reprezinta faptul ca nu se pot face estimari in ceea ce priveste intervalele de timp si stabilirea obiectivelor. Faptul ca nu se pot folosi informatiile in timp real pentru a realiza si prognoza rapid un plan, pune firmele intr-o pozitie inconfortabila. Daca s-ar putea stabili o data de inceput si, totodata, o data de sfarsit si s-ar cunoaste factorii care influenteaza procesele si blocajele care pot avea impact, lucrurile ar fi mai simple. Insa, in situatia actuala generata de COVID-19, aceste informatii lipsesc cu desavarsire.

Dupa trecerea blocajului urmeaza recuperarea

In situatia actuala, singura informatie sigura este faptul ca odata cu incheierea blocajului, va urma recuperarea economica. Cu toate ca a fost planificat ca blocarea sa dureze doar patru saptamani, la fel de probabil este ca aceasta sa se prelungeasca la sase sau chiar opt saptamani, motiv pentru care planificarea anticipata pentru o perioada rezonabila este esentiala.

Logan sustine ca dupa terminarea blocarii, economia isi va reveni, iar consilierii in financiari trebuie sa fie pregatiti.

Se doresc sustenabilitate si conservare

Logan declara ca este esential ca in acest moment firmele sa isi conserve resursele si sa urmeze un plan sustenabil, incercand sa ramana pe piata si sa furnizeze in continuare servicii. Totodata, situatia actuala, deloc usoara, poate fi privita ca o oportunitate de dezvoltare profesionala intensa, de invatare si educare.

Pe de alta parte, accentul principal trebuie pus pe atuuri, unul dintre acestea fiind comunicarea cu comunitatea, clientii si colegii. Nu exista un precedent istoric si nici sabloane care sa ajute la schitarea unui plan si a unor repere, motiv pentru care consilierii financiari ar trebui sa lucreze impreuna, sa comunice si sa parcurga planurile deja stabilite.