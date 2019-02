Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că, pe 31 ianuarie 2019, în județul Suceava erau înregistrați 11.979 de șomeri, cu 112 în plus față de sfârșitul lunii anterioare. Numai 3.550 dintre ei beneficiau de indemnizație. Rata șomajului a ajuns la 5,22%, fiind cu 1,90% peste media națională. La 31 ianuarie, în evidențele ANOFM se aflau aproximativ 289.600 de șomeri.

