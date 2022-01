Şomuz Fălticeni s-a reunit la finele săptămânii trecute, pe stadionul “Constantin Jamaischi”, în vederea startului pregătirilor pentru partea a doua a campionatului Ligii a III-a.

La primul antrenament din acest an, sub comanda antrenorului Iulian Ionesi s-au prezentat un număr de 18 jucători, 15 din vechea formulă de echipă, Puianu, Malac, Alecsandru, Al. Nistor, Antonesei, Vitu, E. Ciobanu, R. Ciobanu, Bejenar, Cîrstean, Pitic, Julei, I. Nistor, Sahru și Străjeriu, plus trei jucători aflați în probe. Chirilescu și Dănilă au fost învoiți, amândoi fiind în carantină.

Gruparea fălticeneană s-a despărțit în pauza de iarnă de patru jucători, este vorba de Vasile Padovei, Alexandru Irimescu, Olavio Gomes și Tarek Afkir.

“Roș-negrii” se vor reacomoda la efort până pe 26 ianuarie, când vor intra, pentru zece zile, în cantonament pe plan local.

Şomuz Fălticeni are programate nu mai puțin de zece meciuri amicale până la reluarea Ligii a III-a, trupa lui Iulian Ionesi urmând să întâlnească în această iarnă formațiile Juniorul Suceava (26 ianuarie și 5 februarie), LPS Suceava (9 și 26 februarie), Ştiința Miroslava (12 februarie), Bucovina Rădăuți (16 și 23 februarie), Dante Botoșani (19 februarie), Aerostar Bacău (2 martie) și Şomuzul Preutești (5 martie).

Gruparea fălticeneană va aborda ultimele trei etape din sezonul regular cu un obiectiv clar: calificarea în play-off, zonă de care o desparte un singur punct. Liga a III-a se va relua pe data de 12 martie, Şomuz Fălticeni mai având de jucat în sezonul regular cu Foresta Suceava (acasă), Hușana Huși (deplasare) și Dante Botoșani (acasă).