In contextul campaniei „Școala în natură”, organizațiile Life Education for All, Natura Vie și Spiridușii Pădurii, realizează un sondaj de opinie pentru a chestiona profesorii, elevii și părinții referitor la oportunitatea ca un anumit număr de ore/lecții pe an să fie desfășurate în aer liber. Aceasta cercetare este realizată în colaborare cu cadre didactice din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.

Toate informațiile primite în urma acestei cercetări vor face obiectul unei analize care va sta la baza fundamentării unei propuneri de politică publică pe care cele trei organizații doresc să o adreseze Ministerului Educației și Cercetării.

Fundația Noi Orizonturi susține inițiativa „Școala în natură” și redirecționăm către tine rugămintea celor trei organizații, de a completa chestionarul potrivit:

Pentru elevi: http://www.isondaje.ro/sondaj/828946122/

Pentru părinți: http://www.isondaje.ro/sondaj/829006635/

Pentru profesori: http://www.isondaje.ro/sondaj/829026246/

Organizatorii vă transmit toată consideraţia pentru efortul, precum şi timpul investit de dumneavoastră pentru acest lucru.

Click AICI pentru a urmări detaliile campaniei.