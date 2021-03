Sophia Loren vrea să câștige un Oscar la 86 de ani. Actrița italiană susține că se simte ca la 46 de ani. După o absență de 10 ani de pe marile ecrane, ea a revenit în toamna anului 2020 în filmul italienesc ”Viața din fața sa” și este un competitor redutabil pentru un Oscar în acest an. Potrivit revistei Variety, Sophia Loren are mari șanse să câștige prețioasa statuetă în acest an cu rolul Madame Rosa din producția Netflix, notează click.ro.

Întrebată care îi sunt secretele frumuseții, Sophia Loren a recunoscut că are ”un adevărat ritual zilnic, dar a refuzat să dea mai multe detalii”. Ea crede că frumusețea vine din interior și că natura a fost darnică și generoasă cu ea. Sophia Loren a fost nominalizată la Oscar de două ori și a câștigat o statuetă în 1960 cu filmul ”La ciociara” și un premiu onorific în 1991. Filmul “La vita davanti a sé” (Viața din fața sa) este regizat de fiul Sophiei Loren, Edoardo Ponti, de 49 de ani și e realizat după un roman de Romain Gary, mai scrie sursa citată.

