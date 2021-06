Cântă pe cele mai mari scene ale lumii și este adulată de milioane de fani. Cu toate acestea, soprana Angela Gheorghiu, 56 de ani, are o suferință. ”În 31 de ani, nu am fost invitată să cânt în țara mea natală”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook, potrivit click.ro.

Celebra soprană Angela Gheorghiu locuiește, în București, într-o vilă din cartierul Primăverii, însă, toate concertele pe care le are sunt peste hotare. N-a mai cântat pe secenă de operă din România de pe vremea când a terminat facultatea. ”Astăzi se împlinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de operă pe o scenă de operă din România: spectacol de diplomă-examen de absolvire a Universității de Muzică din București, cu La bohème, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990. În afara câtorva concerte sau recitaluri, majoritatea cu scop caritabil, în cariera mea începută acum 31 de ani nu am fost invitată să interpretez nici un rol de operă în România, nu am fost invitată de nici o instituție de cultură sau festival să cânt în țara mea natală”, a scris Angela Gheorghiu, pe pagina sa de Facebook, potrivit sursei citate.

