Laura Zapata, regina telenovelelor sud-americane, și sora cunoscutei Thalia, se află în România pentru a doua oară. Actrița promovează o piesă pe care o cântă împreună cu artistul român, Radhu, potrivit click.ro.

Celebra actriță de telenovele Laura Zapata (61 de ani) s-a simțit minunat și de această dată la noi în țară. A vizitat castelul Peleș, de care a fost fascinată, s-a bucurat de Târgul de Crăciun din Bucureşti, iar într-una dintre seri, sora cea mare a Thaliei a luat cina la restaurantul „La Vioara Roșie” . Aici a fost întâmpinată de Maria Buză și de Taraful George Pătrașcu, care i-au oferit un adevărat show, conform sursei citate.

