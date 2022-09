Președintele Colegiului Județean al Medicilor Suceava, Sorin Hîncu, are numai cuvinte de laudă la adresa regretatului chirurg Constantin Moldovanu, fost director al Spitalului Municipal Fălticeni vreme de 23 de ani. Doctorul Moldovanu a trecut la cele veșnice sâmbătă, 17 septembrie, la vârsta de 89 de ani, și va fi înmormântat astăzi, în Cimitirul <Oprișeni>. Prezent în studioul Radio Top, Sorin Hîncu, la rândul său chirurg, dar și fost coordonator al Spitalului Județean Suceava, între 17 aprilie 1997 și 5 martie 2005, a declarat: „Doctorul Moldovanu era foarte dedicat profesiei. Am colaborat cu el și era un om dedicat. În fiecare zi era prezent în secție și vedea toți pacienții. El efectua operații la cel mai înalt standard posibil la vremea sa. Îl recomandam cu multă încredere”. Chirurgul Hîncu a mai spus: „Am o amintire cât se poate de plăcută despre Constantin Moldovanu. A fost un om competent, care a lăsat ceva în urma lui”. În cei 39 de ani de carieră, Constantin Moldovanu a efectuat peste 10.000 de operaţii de complexitate mare şi mijlocie. Chirurgul a fost membru al Consiliului Sanitar Superior şi a fost decorat cu Ordinul <Meritul Sanitar>. Anul trecut, doctorul Moldovanu a devenit <Cetățean de Onoare al municipiului Fălticeni>.

