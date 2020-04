Preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hîncu, este de părere că impunerea restricțiilor de circulație pentru persoanele de peste 65 de ani reprezintă o mare discriminare între această categorie de oameni și restul populației. Totodată, el consideră că în cazul persoanelor de peste 65 de ani este nevoie de recomandări, și nu de impuneri.

Doctorul Hîncu a mai declarat prin telefon la Radio Top: „O soluție ar fi aceea a relaxării programului de ieșire din casă, de exemplu de la 07.30 la 12.30 sau de la ora 08.00 la 13.00, față de intervalul orar 11.00-13.00 din prezent”. El susține că actualul program reprezintă „o nebunie” pentru că se aglomerează magazinele, iar astfel crește riscul de îmbolnăvire.

Sorin Hîncu a adăugat: „Trebuie să fim cu toții conștienți de ceea de se întîmplă, să fim informați și să fim îndrumați. Fiecare să-și asume riscuri pentru că așa este corect, nu să discriminăm diverse categorii ale populației și să creăm de aici alte suferințe”.

Doctorul Hîncu are 69 de ani și a subliniat în intervenția la Radio Top că iese din casă numai cînd este neapărat necesar.