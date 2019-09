Desi multi dintre noi poate nu stiam, un sort de fierarie din piele naturala, cu elemente de feronerie personalizata, este poate cel mai scump dintre accesoriile unui fierar, fiind o unealta de suflet si nu doar o modalitate de protectie a hainelor in timpul activitatii. Sorturile personalizate pentru fierari sunt un adevarat echipament de gratie in atelierele lumii.

Totusi: de ce sa cumperi un sort de fierarie cand puteti achizitiona un sort de sudori pentru doar o fractiune din pretul initial? Care este diferenta intre cele doua?

Ei bine, specialistii spun ca exista o diferenta si aceasta este mai mult decat pretul intre cele doua sorturi.

Diferenta intre un sort profesional de fierarie si un sort de sudori

Deoarece ambele sorturi sunt construite din piele, la prima vedere ar fi greu sa privim si sa identificam diferentele. Insa acestea sunt realizate cu totul si cu totul diferit si pe buna dreptate.

Sorturile profesionale sunt realizate de cele mai multe ori din piele de vita sau piele de caprioara. Pielea de vita este considerata mult mai groasa, aceasta putand fi o modalitate in plus de protectie. Rezistenta pielii este determinata de gradul de greutate a pielii. Iar acesta se masoara in uncii. Fiecare uncie este egala cu 1/64 de inch.

Cum se realizeaza sorturile de sudori?

Cele mai multe sorturi de sudori utilizeaza piele de 2-3 uncii. Deoarece sortul unui sudor este conceput pentru a impiedica scanteile sa ajunga pe imbracamintea si pielea sudoului, dar si pentru a proteja la caldura si pentru a oferi in acelasi timp flexibilitate, pielea usoara este ideala in acest caz.

Cu ce difera acest sort fata de cel de fierarie?

Insa un sort de fierari este, in general, confectionat din 5 pana la 8 uncii de piele, asta traducandu-se in in 8/64 inch sau, mai frecvent, in 1/8 inch de protectie.

Desi fierarii nu sunt expusi la scantei si la arsuri, ei au nevoie de mai multa protectie. De ce? Deoarece acestia supun otelul la manevrare prin forta; forta ciocanului. Desi nicovala este de multe ori facuta pentru a absorbi intreaga forta a loviturilor de ciocan, cu toate aceastea se intampla ocazional sa apara o fractura in bucata de metal si o aschie metalica sa pleace zburand cu viteza de racheta spre necunoscut.

Aici intervine sortul. Un sort prea subtire, realizat neprofesional, va putea fi strapuns cu usurinta, iar fierarul s-ar expune unor situatii extrem de periculoase, putand fi ranit.

Exteriorul mai dur al pielii si grosimea suplimentara a sortului de fierari face o treaba mult mai buna de a opri sau a devia bucatile de metal ratacite, impiedicandu-le sa strapunga pielea.

Asadar, daca lucrati in domeniu sau daca aveti tangente cu oricare dintre aceste activitati, ar trebui sa stiti care este diferenta intre un sort profesional de fierarie si unul de sudor, pentru a va proteja in timpul acestor activitati.