Pe 19 aprilie, la Suceava vor fi aduse cinci autobuze electrice de capacitate mică. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. Vehiculele au fost cumpărate de municipalitate pentru TPL cu 4,7 milioane de lei, fără TVA. Licitația a fost cîștigată de firma „Anadolu Automobil Rom”, iar banii au fost asigurați din economiile făcute de Primărie la implementarea proiectelor pe fonduri elvețiene. Municipalitatea vrea să mai achiziționeze cîteva zeci de autobuze electrice în baza unor proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale.

