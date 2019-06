S-a făcut remarcată la emisiunea „iUmor!” de la Antena 1, unde a parodiat-o pe Viorica Dăncilă şi a câştigat premiul cel mare, de 20.000 de euro, pe care l-a donat. Însă puţini ştiu secretul Irenei Boclincă. Actrița a dezvăluit, într-un interviu recent, că era să moară la naștere, potrivit click.ro.

„Am să vă spun un mic, mare secret. Eu m-am născut cu un defect şi din această cauză nu am putut o perioadă să fac actorie. Am venit pe lume prin cezariană, cu faţa în sus şi medicul, când a făcut incizia, mi-a atins nervul de la ochiul stâng. În consecinţă, nu văd absolut deloc cu el. Prima dată am făcut Şcoala de asistente medicale, pentru că estetic nu puteam să fiu pe scenă. Dar acum s-a rezolvat problema din punctul ăsta de vedere.”, a povestit actriţa pentru ”Taifasuri”, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/sosia-vioricai-dancila-era-sa-moara-la-nastere-secretul-irenei-boclinca