S-au liniștit, subit, apele în scandalul dintre Christian Sabbagh și soția sa, Iulia! După ce prezentatorul de la Kanal D a ieșit public și a declarat că cearta dintre el și soția sa a fost doar o „glumă”, acum Iulia a intervenit și ea cu lămuriri. Aceasta a negat că ar fi solicitat un ordin de protecție împotriva soțului ei, precizând că ar fi fost „în eroare” când s-au întocmit actele de către Poliție, notează click.ro.

Iulia și Christian Sabbagh se află de ieri în centrul unui scandal mediatic imens, după ce pe portalul instanței de judecată au apărut informații conform cărora aceștia ar fi trebuit să se prezinte în cursul zilei de joi, 7 octombrie, la tribunal. Conform acelorași surse judecătorești, citate de Spynews.ro, Iulia ar fi depus o plângere în urmă cu două zile la Judecătoria Sectorului 4 împotriva soțului ei. Mai mult, aceasta ar fi solicitat și un ordin de protecție ce-l viza pe prezentatorul Kanal D.

„Nu am depus nicio plângere și nu am solicitat vreodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului meu. Am fost în eroare cu privire la documentele întocmite de organele de poliție. Noi ne iubim și ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală, din discuții contradictorii. Nu îmi doresc să devin persoană publică și nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mamă dedicată creșterii copiilor și îmi doresc să le ofer o educație corespunzătoare! Sper că am lămurit acest aspect și nu vom mai fi subiect pentru presă!”, a spus Iulia, pe contul ei de Facebook, conform sursei citate.

