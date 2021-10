Dragostea se menţine cu shopping! Cel puţin aşa se poate spune despre Ioana Năstase, care a spart în 6 ore, la mall, suma de 3.500 de euro. Soţia lui Ilie Năstase şi-a înnoit garderoba pentru Cezărică. Nu, nu este un amant, ci un cal pur sânge, adus din Belgia, şi pe care bruneta l-a călărit weekendul trecut. Echipamentul de echitaţie a costat cât o Dacie la mâna a doua, notează click.ro.

”Am o slăbiciune pentru haine, aşa că nu m-am putut abţine când am văzut pantofi sau rochii. Am cumpărat trei plase cu încălţăminte şi nouă plase cu hăinuţe. Erau prea frumoase, nu am putut să mă abţin. Nici nu ştiu pe unde o să le mai bag, pentru că în geamantan nu mai au loc. Când o să mă vadă Ilie o să-şi pună mâinile în cap. Cred că hainele au fost mai scumpe decât vacanţa”, le-a spus soţia lui Ilie Năstase reporterilor Click!, la întoarcerea din vacanţa din Grecia, din luna august.

Iată că acest viciu este asumat şi recunoscut, iar fotoreporterii Click! au surprins-o weekendul trecut pe doamna Năstase la un shopping care a durat aproape cât o zi de muncă.

