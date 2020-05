În urmă cu aproape trei săptămâni, Click! anunţa divorţul dintre Ioana şi Ilie Năstase. Ieri, femeia a depus solicitarea de divorţ, la Judecătoria Constanţa, însă Nasty crede că totul este doar o glumă. Superba brunetă a povestit despre această situaţie delicată şi despre afacerile pe care le demarează în curând, în domeniul medical.

Ioana a confirmat pentru Click! intenţia ei de a redeveni o femeie liberă. „Da, este adevărat, astăzi (n.r. -ieri) facem procedura. La tribunal, pentru că Ilie nu vrea să vină să semneze. A crezut că glumesc când i-am spus că divorţez. Nici acum nu crede. Îmi pare foarte rău, dar eu am răbdat, i-am dat timp să se schimbe. Nu s-a întâmplat nimic. Cert este că îi voi purta în continuare respect, vom rămâne prieteni. Dacă are nevoie de ceva, îl voi ajuta. Chiar şi acum vorbim, îl duc cu maşina unde are nevoie să ajungă, facem cumpărături. E normal să comunicăm. Dar doar atât. Nimic mai mult. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi liniştită”, a spus Ioana pentru Click!.

