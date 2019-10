Adrian Moldovan, in varsta de 44 ani, a fost farmacist in Arad Romania pana in anul 2012 si moderator/realizator Tv la TV Arad (post Afiliat Antena 1)- emisiuni de divertisment si de turism.

Pentru ca in Romania nu a gasit resursele necesare pentru a-si finanta expeditiile si reportajele de calatorie la care visa, a plecat ca farmacist in Austria, langa Viena, unde lucreaza din 2013, astfel, toti banii castigati i-a investit in expeditii si filmari.

Mai tarziu a cunoscut-o pe Alecsandra (30 ani) pe facebook in timp ce se afla intr-o expeditie in Africa, ea comentandu-i la postari. Frumoasa blonda era medic stomatolog in Arad. Dupa nici un an cei doi erau deja casatoriti, ea renuntand la tot, mutandu-se la el in Austria.

Impreuna au lansat la inceputul anului 2018 pe Youtube canalul de călătorii si aventuri „EveryDay HoliDay”. Aici posteaza vloguri de calatorie in destinatii originale si putin cunoscute, cum au fost: Coreea de Nord, Papua Noua Guinee, Irak sau Cernobil. Toate vlogurile au versiuni separate in limbile română și engleză.

La inceput, sotii au postat videoclipuri cu aventurile lor prin lume doar din placere, dar cu timpul au ajuns sa o faca la modul profesionist. Au actualmente 55.000 de subscriberi, iar vlogurile din Coreea de Nord au aproape 1.000.000 de vizualizari, atat cel in romana, cat si cel in engleza. Vlogul in limba romana filmat la Cernobil are peste 1,3 milioane de vizualizari.

„De fapt ideea de a face un vlog-documentar la Cernobil a venit din partea abonatilor nostri. Si prietenii apropiati ne-au spus ca ar fi un subiect „fierbinte”, mai ales ca un cunoscut post de televiziune prin cablu tocmai urma sa lanseze un mini-serial dedicat evenimentelor din 1986.

Am facut urgent rezervarile necesare, dar cand sa plecam, medicul nostru de familie si o profesoara de fizica din anturajul nostru au protestat vehement vizavi de plecarea mea, argumentul lor a fost ca eu va urma sa am candva copii, iar efectul radiatiilor care inca sunt prezente acolo asupra unei viitoare sarcini nu este indeajuns cunoscut.

Astfel ca, desi am pierdut banii dati pe biletul de avion, eu nu am mai plecat si Adrian a mers singur, dar s-a descurcat foarte bine, vlogul nostru din Cernobil numarand actualmente peste 1.300.000 de vizualizari.”, declara Alecsandra Moldovan.

Cei doi fac in prezent eforturi de a gasi suficient de multi parteneri pentru a putea sa isi duca la indeplinire visul de a face ocolul pamantului cu biciclete electrice.

In Austria, Adrian si Alecsandra fac parte din 2 trupe de teatru de amatori, avand mai multe spectacole de comedie anual, in limba germana!

Inainte de a o cunoaste pe Alecsandra, acesta a participat la prima ascensiune aradena pe Kilimajaro (2009) si in „Romania – o inima pentru Asia” (2012), realizand filmele respectivelor calatorii. In cadrul expeditiei cu masinile din Romania pana in Mongolia si inapoi a scris si cartea omonima.

Adrian practica/a practicat diverse sporturi, unele chiar extreme, precum scufundatul in pesteri. Intr-o asemenea scufundare, in izbucul de langa celebra Cascada Bigar din Muntii Banatului (cu scopul filmarii unui documentar, in anul 2015), era sa isi piarda viata.

Adrian a calatorit pana in prezent in 54 de tari.

Youtube: www.youtube.com/c/everydayholiday

Facebook: everydayholidayofficial

Instagram: everydayholiday_official