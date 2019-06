Foşti concurenţi la reality-show-ul „Ferma” (PRO TV), Florin Pastramă şi Brigitte s-au cununat civil pe 27 mai, iar pe 7 iulie vor face o nuntă spectaculoasă în care până acum au investit peste 100.000 de euro, potrivit click.ro.

Click! a aflat planurile afaceristului. „Suntem cinci fraţi, doi băieţi şi trei fete, dintre care ultimele sunt gemene, iar Brigitte are două surori. La 13 ani aveam şofer, la 18 ani am luat permisul şi de atunci am mers cu tata peste tot până în 2008, când el a murit. Părinţii ne-au educat astfel încât să devenim oameni respectuoşi şi responsabili. Sunt licenţiat în Drept. Am fost ţinut mai mult decât în puf, nu apucam să spun că vreau ceva şi a doua zi primeam. După ce a murit tata am devenit capul familiei şi am preluat imperiul pe care l-am moştenit”, a spus Florin Pastramă pentru Click!.

