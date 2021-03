Acum 70 de ani, la New York, un juriu alcătuit din 11 bărbați și o femeie i-a condamnat în unanimitate pe Julius și Ethel Rosenberg pentru trădare, conform Legii privind spionajul din 1917, pentru vina de a fi furnizat Rusiei comuniste informații secrete privind construcția bombei atomice.

O săptămână mai târziu, cei doi au fost condamnați la moarte.

Fiu al unui confecționer imigrant polonez, din zona Lower East Side a Manhattan-ului, tânărul de 33 de ani Julius Rosenberg era de multă vreme membru al Partidului Comunist American, el intrând în Liga Tineretului Comunist încă din colegiu, la numai șaisprezece ani. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fratele soției sale, David Greenglass, a devenit sergent, fiind repartizat la Los Alamos, unde se realizau cercetările privind construirea bombei atomice. Curând, Julius și Ethel l-au convins pe Greenglass să le furnizeze toate secretele posibile.

Ori de câte ori erau obținute informații noi, acestea erau transmise unui curier mic de statură și îndesat, de vârstă mijlocie, pe nume Harry Gold, care acționa ca om de legătură cu vice-consulul sovietic la New York, Anatoli Iakovlev. De acolo, informațiile plecau spre Moscova.

În anii războiului, soții Rosenberg trebuie să fi crezut că vor scăpa nedescoperiți, dar în februarie 1950, Klaus Fuchs, om de știință britanic și spion al rușilor, care lucra la Los Alamos, a fost arestat. Fuchs a recunoscut imediat că furniza rușilor informații legate de bomba atomică și, mai mult, că avea legături cu același Gold. Urmele au condus, în scurt timp, la David Greenglass și la soții Rosenberg, care au fost arestați.

Procesul a fost unul dintre cele mai controversate din istoria Americii, dat fiind că soții Rosenberg și-au negat cu tărie vina și mulți simpatizanți de stânga, din întreaga lume, vedeau procesul ca pe o vânătoare de vrăjitoare anticomunistă, cu posibile nuanțe antisemite. Dar Julius și Ethel au fost condamnați, în principal ca urmare a mărturiei fratelui lui Ethel, care și-a recunoscut vina în schimbul reducerii pedepsei.

Cazul împotriva lui Julius Rosenberg era cât se poate de clar, dar dovada hotărâtoare împotriva lui Ethel a fost mărturia soției lui Greenglass, care o văzuse pe Ethel dactilografiind însemnările acestuia. Greenglass a fost condamnat la 15 ani închisoare, în vreme ce Gold a primit 30 de ani, dar judecătorul i-a condamnat pe soții Rosenberg la moarte, declarând: „Consider că fapta voastră e mai gravă decât crima”.

Următorii doi ani au fost martorii unei explozii de proteste în toată lumea, nu atât împotriva verdictului, cât a condamnării la moarte. Mii de oameni au demonstrat în America și Europa, Papa a cerut clemență, munți de scrisori de protest au ajuns la Casa Albă, iar cei doi fii ai soților Rosenberg mergeau pe stradă purtând pancarte pe care scria: „Nu-i ucideți pe mami și pe tati”. Dar nici Curtea Supremă, nici președintele Eisenhower n-au intervenit.

Imediat după ora 20, pe 19 iunie 1953, la închisoarea Sing Sing din Ossining, New York, mai întâi Julius și apoi Ethel au fost legați cu curele de scaunul electric al închisorii. Electrozii au fost aplicați pe gamba unui picior și pe scalpul ras, după care au fost umeziți cu o soluție salină pentru a asigura un contact cât mai bun. Apoi, un curent de circa 2.000 de volți a fost trimis în sistem. Starea de inconștiență s-a instalat instantaneu, la fel și moartea pentru Julius, dar Ethel a avut nevoie de trei impulsuri electrice lungi pentru a muri.

Soții Rosenberg au fost primii civili americani executați pentru trădare pe timp de pace (cu toate că faptele lor au fost comise în timpul războiului).

Ani de-a rândul după execuție, prietenii, rudele și mai mulți simpatizanți de stânga au continuat să susțină nevinovăția soților Rosenberg, iar David Greenglass va scrie ulterior că procurorii îl forțaseră să depună mărturie împotriva surorii sale, amenințându-l că o vor pune sub acuzare pe soția lui în caz că refuză.

Dar, în 1997, Aleksandr Feklisov, ofițerul rus de contrainformații al soților Rosenberg, a descris public întâlnirile lui clandestine cu Julius din anii 1940, confirmându-i vinovăția. El a susținut, totuși, că nu a știut din surse directe că Ethel ar fi făcut parte din conspirație.

