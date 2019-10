O dată la câţiva ani, vila din Primăverii a lui Ilie Năstase este renovată. Cam toate soţiile tenismenului şi-au lăsat acolo amprenta şi au “măturat” una după cealaltă. Brigitte a făcut curat după Amalia Năstase în 2016, iar acum a venit rândul actualei doamne Năstase să zugrăvească după Brigitte. Ioana Năstase renovează dormitorul şi livingul şi vrea să facă sfeştanie pentru a alunga energiile negative, potrivit click.ro.

De mai bine de o lună Ioana (43 de ani) a părăsit domiciliul conjugal din Primăverii. Pentru că nu se mai simţea deloc bine în vila în care stătea cu Ilie Năstase (73 de ani), bruneta şi-a închiriat un apartament cu două camere în Pipera, iar soţul o vizitează acolo.

”O schimbare e întotdeauna binevenită. Da, am vizitat mânăstirile din Moldova, l-am dus pe Ilie să îşi liniştească sufletul. El tot timpul îmi spune ”măi, femeie, până la tine nu am fost deloc la mânăstiri!”. Şi am observat chiar şi o schimbare la el. E mai liniştit, ceea ce contează foarte mult. Încerc să schimb ceva şi prin casă, vreau să fac totul după gustul meu. Renovăm puţin, schimbăm mobilierul în dormitor şi în living”, a spus Ioana pentru Click!

