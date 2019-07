Într-un sezon dedicat festivalurilor de muzică și culturale, tinerii interesați să se dezvolte au ocazia să participe la primul festival de antreprenoriat din România. Spark Weekeste o experiență de 6 zile pentru liceenii care vor să învețe cum se construiește o afacere, să descopere dacă rolul de antreprenor li se potrivește și să ia parte la discuții valoroase cu fondatorii unor afaceri de succes.

Între 26 și 31 august, 40 de liceeni cu vise îndrăznețe vor trece printr-o experiență plină de activități interactive prin care vor testa lumea antreprenoriatului: vizite la sediile unor business-uri și discuții cu fondatorii lor, ateliere practice de marketing, vânzări și gândire antreprenorială, construirea unui produs, testarea și vinderea lui către clienți reali, precum și activități distractive. Toate detaliile despre agenda evenimentului și invitați se pot găsi pe www.sparkweek.ro.

Printre invitații cu care vor interacționa participanții sunt antreprenori de succes și experți în diverse domenii: Bogdan Rădulescu (Head of Partnership & New Business – UNTOLD & NEVERSEA), Adrian Florea (Founder & Business Advisor – Trend Consult), Alin Copîndeanu (CEO & Co-founder – Tudor Personal Tailor), Mihai Bonca (Senior Consultant – Brand Architects), Stelian Iacob (Chief Operations Officer – Therme București), Răzvan Crișan (Founder – Mamizza, Mercato Communale, Kane, M60, ShortsUp), Ian Peatey (Team Coach – The Entrepreneurship Academy), Ilinca Păun (CEO – The Entrepreneurship Academy), Vlad Ungureanu (Intraprenor – Start Casa), Carmen Uscatu (Co-fondator – Dăruiește Viață).

Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival este organizat de EA – The Entrepreneurship Academy, prima facultate din Sud-Estul Europei dedicată antreprenoriatului, unde studenții învață practic încă din prima zi de școală cum să își construiască și să își dezvolte o afacere. Spark Week se va desfășura la sediul facultății (București, str. Semilunei, nr 4-6), dar și în diverse alte locații din capitală (sediile altor afaceri, locații outdoor, cafenele).

Pentru a participa, tinerii interesați trebuie să completeze un formular de înscriere și, dacă sunt selectați, să achite taxa de participare. Aceasta este de 950 lei pentru cei înscriși pânăpe 9 august și acoperă toate experiențele de învățare, mesele și materialele, însă nu și cazarea și transportul pentru cei care vin din afara Bucureștiului.

Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival este organizat în parteneriat cu Banca Transilvania, organizație care susține tinerii întreprinzători români. Banca Transilvania oferă și 8 burse antreprenoriale care acoperă integral taxa de participare la Spark Week.Tinerii interesați de aceste burse pot aplica în formularul de înscriere. Vor fi selectați primii 8 aplicanți care arată prin aplicația lor că sunt tineri cu spirit întreprinzător.