Specialistul în drumuri Eugen Girigan, a declarat, la Radio Top, că nu înțelege de ce Ministerul Transporturilor și Direcția Regională de Drumuri și Poduri întârzie până-n octombrie să demareze lucrările la unele drumuri naționale. Asta, în condițiile în care există riscul ca ceea ce se execută să se degradeze și să trebuiască refăcut, din cauza vremii. Inginerul a făcut afirmația, în condițiile în care DRDP Iași a anunțat că pe DN29A, între Suceava și Zvoriștea, au început lucrări pregătitoare constând în astuparea fisurilor pentru turnarea covorului asfaltic. Eugen Girigan a spus: „E un mare semn de întrebare de ce octombrie este luna în care încep lucrări de asfaltare, pentru că sunt anumite riscuri, ținând cont de faptul că temperaturile scad. Pe DN29A se putea lucra toată vara. Însă, cred că se ajunge la luna octombrie deoarece din punct de vedere bugetar, nu sunt asigurate la timp fondurile necesare. Contractele sunt făcute, procedurile de achiziție sunt făcute, dar probabil că nu se dă ordin de începere a lucrărilor decât în momentul în care există siguranță că e cu ce plăti”. Pe DN29A, între Suceava și Zvoriștea, traficul se desfășoară pe un sens, alternativ, dirijat cu piloți de circulație. Tronsonul de drum național va fi modernizat pe 20 de kilometri.

