Specialistul în probleme de mediu Philip Rozopol este de părere că municipalitatea suceveană ar putea solicita sprijinul coordonatorului pepinierei silvice din Salcea pentru refacerea pădurii-parc Șipote, care va fi transformată în zonă de agrement. Prezent în studioul Radio Top, el a declarat: „Să ne apucăm să facem o redesenare a Parcului Șipote este destul de dificil. Cred că mai ușor s-ar putea face o desenare cu ceea ce este acolo, completări de goluri, crearea unor puncte de interes cu aspecte din alte zone climatice, dar care se potrivesc la noi. Era o discuție despre o mică grădină japoneză, care se putea realiza, ori o grădină englezească. Ceva foarte mic. Ceva care să facă Parcul Șipote mai atrăgător, să nu distrugă vegetația existentă, nici să nu impună niște lucrări foarte costisitoare, de foarte mare anvergură”.

Philip Rozopol a completat: „Pot fi duse la Șipote specii de conifere deosebite, care există în pepinierele din zonă. Există o preocupare chiar deosebită a celor de la Romsilva prin Pepiniera de la Salcea unde, într-adevăr, persoana care conduce partea respectivă din Regie este pasionată și știe meserie. Ar putea organiza oricând ceva frumos în Parcul Șipote. Să nu uităm că și Romsilva are un interes și, de aceea, s-ar putea organiza ceva care să fie reprezentativ. Pepiniera de la Salcea este foarte mare, are un caracter de servicii generale pentru înființarea de plantații noi în păduri, dar are și o parte de arboricultură ornamentală și arhitectură peisageră”. Recent, primarul Ion Lungu a declarat că reprezentanții firmei <Aria Studio> SRL București, care lucrează la documentația tehnico-economică pentru zona de agrement Șipote, i-au prezentat conceptul de funcționare a viitoarei amenajări. Printre altele, zona de agrement ar urma să dispună de obiecte de amenajare tip smart, echipamente fitness, un Orășel al Copiilor, un amfiteatru în aer liber cu 250 de locuri, echipamente de joacă interactiv-muzicale, un podeț suspendat de legătură pietonală pentru traseul cultural-religios și un turn de observare a păsărilor.