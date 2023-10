Pe 7 octombrie, în Parcarea Centrală din Rădăuți va avea loc un spectacol în memoria celor patru tineri din Ansamblul <Florile Bucovinei>, care și-au pierdut viața într-un grav accident produs în dimineața zilei de 21 august, pe DN17, în comuna suceveană Dorna Candrenilor. Este vorba despre Robert Ionel Mafteian, Maria Balan, Ioana Tiperciuc și Andrei Pintilescu. Evenimentul din 7 octombrie este organizat de Primărie, Consiliul Local și Casa de Cultură din Rădăuți și se va încheia la ora 23.00. Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Primăriei Rădăuți se arată: „Sîmbătă, 7 octombrie, începînd cu ora 18.00, e momentul ca florile ale căror petale s-au ofilit cînd ați plecat, să renască întru amintirea voastră! Este prima reprezentație artistică a celor care v-au fost a doua familie, după momentul tragic care ne-a despărțit prematur, dar pentru că voi ați iubit dansul, tradiția populară și știm că nu ați vrea să le dăm uitării, am decis să încălțăm din nou opincile, să purtăm cu dragoste costumele populare și să performăm pentru voi, în ceea ce noi am numit concertul: <In memoriam>”. Alături de Ansamblul <Florile Bucovinei>, pe scenă vor mai urca Vescan și trupa Vunk. Recitalurile Vescan și Vunk erau programate în cadrul <Tîrgului Olarilor>, din perioada 25-27 august, însă au fost suspendate de municipalitate, din cauza tragicului accident de la Dorna Candrenilor.