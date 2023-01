Primăria municipiului Suceava organizează manifestări culturale de amploare la împlinirea a 635 de ani de atestare documentară a orașului. Primarul Ion Lungu a declarat că în perioada 10-12 februarie vor fi spectacole de muzică populară, de muzică ușoară și spectacole de teatru. Nu vor lipsi nici focurile de artificii. ”Facem astfel de evenimente din cinci în cinci ani. Mi se pare corect să marcăm acest moment”, a spus Lungu.

