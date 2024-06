Spectacole de teatru memorabile, circ și dans contemporan, muzică gospel, dar și multe alte momente de excepție, toate acestea au fost ingredientele zilei de ieri, cea de-a patra zi de FITS, unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume. Neînțelegerea de Albert Camus în regia lui Bobi Pricop a provocat și emoționat deopotrivă audiența aflată în Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu. Spectacolul aduce în fața publicului una dintre piesele esențiale semnate de Albert Camus, într-o versiune regizorală captivantă. Este o metaforă despre „neînțelegerea” dintre membrii unei familii în care se reflectă, de fapt, conflictele, dar și mijloacele de salvare, ale unei lumi aflate în stare de urgență.

Undeva, într-un teatru de război, a fost sold out la Sala Cavas a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Spectacolul Cristinei Blaga Tomuș aduce în lumină povestea unei trupe detașate într-un sat oarecare, într-un dispozitiv sărac, aflat pe linia frontului. Țara este necunoscută. Evenimentele prezentate în spectacol au avut loc cu adevărat, sunt imagini și emoții complet uitate ale unor oameni pe care i-au unit aceleași lucruri: dorința de a trăi, de a iubi, de a se bucura, de a-și găsi curajul și puterea, de la o clipă la alta, pentru a se reîntoarce acasă. Bazat pe scrierile Svetlanei Alexievici, acest spectacol explorează cu o atașantă umanitate gradul de dezumanizare pe care războiul, temă obsedată a prezentului, o impune.

Pe scena Teatrului Gong s-a jucat sold out și Linia solară, un spectacol de Ivan Vîrîpaev, în regia lui Radu Iacoban, care explorează numeroasele moduri în care doi oameni nu reușesc să intre în contact real unul cu celălalt, uniți de o pasiune devenită treptat obsesie și despărțiți de o linie solară invizibilă, dar palpabilă. La ora 5 dimineața, Barbara și Werner, după șapte ani de căsnicie, continuă o ceartă pe care au început-o cu șapte ore mai devreme. Sunt pe punctul de a-și achita creditul ipotecar, dar privesc în abisul întrebării „ce urmează?”, deschizând porțile furiei și sentimentelor reprimate.

Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, INIMĂ DE TÂMPLAR: Povestea unui sas transilvănean, jucat la Catedrala Luterană Evanghelică ,,Sfânta Maria”, este o aventură-romanță despre un meșter din secolul al XIV-lea care transformă viețile tuturor celor pe care îi întâlnește, inclusiv a sa. Amplasată într-un decor gotic, această poveste emoționantă cu muzică live, despre vise pierdute și regăsite a stârnit lacrimi și zâmbete în rândul publicului prezent.

Regalul teatral de ieri a fost completat de Gaițele de Alexandru Kirițescu, în regia Mirelei Puia, producție a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru. Gaițele de Alexandru Kiriţescu, este un spectacol care nu te lasă să pleci indiferent din sala de spectacol. O poveste axată pe destinul fiecărui membru al familiei Duduleanu. Cele trei gaițe sunt prezente aproape în fiecare moment al acțiunii, intimitatea fiind o nevoie neîmplinită în viața celor mai tineri, Margareta și Mircea Aldea. Așa-zisa viață de lux la care aspiră duduile, pasiunea erotică dintr-un adulter, multiculturalitatea mult dorită, fragilitatea unei viitoare mame, toate înglobează povestea tragică a personajelor, învăluită într-o comedie spumoasă cu umor cinic.

Dansurile contemporane au aprins imaginația a mii de spectatori

De la FITS nu au lipsit nici spectacolele de dans. Frida Kahlo după o coregrafie de Silvana Neda din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală, a fost sold out. Spectacolul propune publicului o imagine de ansamblu a biografiei pictoriței mexicane Frida Kahlo, imagine ce expune degradarea mentală a artistei din cauza traumelor, toate acestea prin descoperirea teatral-coregrafică a fanteziei picturale, susținută de invocarea universului plastic al suprarealismului. Coregrafia surprinde profilul fizic și psihologic al artistei, încorporând fragilitatea și totodată realitatea năruită a fanteziei ei. Este un spectacol care, prin povestea Fridei, ne îndeamnă să ne transformăm suferințele în sursa principală de inspirație.

Sală arhiplină a fost și la ALICE – Întâlnirile JTI de la Centrul Cultural Ion Besoiu. Bucurându-se de o coregrafie impresionantă, costume haute couture și o scenografie elegantă, ALICE ne ademenește într-o lume a minunilor insolită, cu o atmosferă stranie și încărcată de tensiune psihologică. Aflat la intersecția dintre cultura occidentală și cea orientală, spectacolul împletește poezia cu basmul, evocând un labirint al oglinzilor, proiecții artistice și ilustrații alb-negru în cerneală. Născut din colaborarea dintre compania de dans B.DANCE a coregrafului Po-Cheng Tsai și trupa de dans a lui Kathleen McNurney de la Teatrul Luzerner, ALICE este o reimaginare a clasicului roman, în care lumea fantastică a minunilor întâlnește arta zen.

O revizitare impresionantă a vârstei mitice a umanității, într-un spectacol coregrafic de o expresivitate onirică, este și spectacolul Reguli de supraviețuire: omul tigru, jucat la Fabrica de Cultură – UniCredit. Având la bază romanul legendar „Ren Hu Zhuan” (Man Tiger) din timpul dinastiei Tang și o adaptare ulterioară a acestuia intitulată „The Moon Over the Mountain”, povestea aceasta combină cele două variante într-un spectacol uimitor de teatru-dans.

Acumulări de Yukio Suzuki din Japonia, spune povestea timpului, a mișcării, a relațiilor care înfloresc în timp. Este povestea unei zile oarecare, o zi din viața de zi cu zi, o zi din lumea aceasta, un moment ce duce spre viitor. Inspirat de cartea Svetlanei Alexievici despre Cernobîl, Acumulări pune în lumină inocența și stupiditatea omenirii, precum și rezistența și venerabilitatea vieții umane.

Circ contemporan și un spectacol de gospel sold out

Cea de-a patra zi de FITS a adus în fața publicului și spectacole de circ contemporan, precum Sus, cât mai sus al artistului român Ștefan Florescu, Melcul Uriaș al celor de la Shade and Fire Theater FIRETER din Bulgaria, The Gipsy Marionettist de Rasid Nikolic, producție Bosnia & Herțegovina și Italia, Un Sisif contemporan de Carlo Mo din Spania și spectacolul Julieta, o femeie plină de experiențe și bizarerii, care își pune sub lupă multiplele fațete ale bătrâneții. Influențată de munca desfășurată la un azil de bătrâni și de legătura strânsă cu bunica sa, regizoarea Gabriela Munoz își creează un alter ego aflat în iarna vieții.

Ziua s-a încheiat cu Peregrinus, un spectacol de teatru ambulant, inspirat de universul poetic al lui T. S. Eliot, care prezintă o zi din viața omului contemporan, desfăşurat în Piața Mare din Sibiu și de un spectacol de gospel sold out la Biserica Reformată Calvină, oferit de Gospel Touch Choir, unul dintre cele mai importante coruri de gospel din Regatul Unit, care se bucură de apreciere şi în SUA.

A început Bursa de spectacole de la Sibiu

Tot ieri a început şi Bursa de Spectacole de la Sibiu cel mai amplu, dar și cel mai prestigios eveniment de acest tip din regiune. Ajunsă la cea de-a 27-a ediţie, Bursa de Spectacole atrage în fiecare an participanți din toată lumea, reprezentativi pentru industrie.

Programul din acest an al Bursei de Spectacole de la Sibiu, 24-27 iunie 2024, include dezbateri, prezentări, Speed Networking, Calls for Projects, un spațiu expozițional, dar și celelalte două mari evenimente speciale: Conversații Culturale (la Atrium Café, cu acces liber pentru public) și seria de MasterClass-uri „Întâlniri cu mari coregrafi”.

Matei Vișniec în dialog cu Rafaela Carrasco, Joachim Umflauf, Petro Ionescu și Roxana Lepădat

Ziua de ieri a găzduit și două conferințe speciale moderate de poetul și dramaturgul român Matei Vișniec. În cadrul primei conferinţe, un dialog cu Joachim Umflauf, Petro Ionescu și Roxana Lepădat, a fost lansată cartea New Stages Southeast, un proiect al Goethe-Institut, lansat în 2021 cu scopul de a încuraja și sprijini crearea unor texte dramatice contemporane, pe teme actuale și stringente, dar și de a aduce împreună voci tinere, ancorate la realitățile societății în care trăim, și de a le promova pe scena de teatru din Europa de Sud-Est și Germania. Peste 30 de autori din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, România și Serbia au avut ocazia de a lucra în cadrul unor workshop-uri cu renumiți dramaturgi și regizori din cele șapte țări participante și din Germania și de a dezvolta piese de teatru puternice, care oglindesc preocupările, temerile și relațiile interumane ale lumii contemporane.

A două conferință ne-a adus o întâlnire emoționantă cu Rafaela Carrasco, specialistă în dans spaniol și flamenco, bailaora celebră și coregrafă, regizoarea spectacolului Nocturna Flamenco. Arhitectura insomniei, cu două reprezentații la FITS, ovaționate minute în șir la final.

În 2002 Rafaela Carrasco și-a înființat propria companie, unde accentul se pune pe asumarea de riscuri și crearea unei viziuni proprii despre dans. Ea aduce arta flamenco-ului în actualitate, absorbind elemente din alte ramuri ale dansului. Printre premiile și distincțiile primite, se remarcă: premiul special al juriului Giraldillo ca directoare artistică a spectacolului „Sfârșitul și rădăcina. O plimbare printre dansurile din Sevilla”. Premiul Giraldillo pentru cel mai bun spectacol în imagini. 20 de ani de Balet și Flamenco Andaluz. Premiul criticilor la Festivalul de flamenco de la Jerez, 2018, pentru spectacolul „Născută umbră”.

Este important să ne conectăm cu oamenii, cu publicul, cu societatea, să parcurgem acest drum împreună. Nocturna Flamenco. Arhitectura insomniei e un spectacol plin de emoții și dacă reușești să stabilești un contact cu publicul în călătoria pe care o faci pe scenă e minunat pentru că parcurgem drumul împreună. Cred că atunci când faci lucrurile cu dragoste, cu pasiune, îți iei energia tocmai din ceea ce e în jur, a declarat Rafaela Carrasco în cadrul conferintei.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 830 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 21 iunie – 30 iunie, tema ediției cu numărul 31 fiind PRIETENIE. Până în acest moment, FITS are 830 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări. Printre noutăţile din acest an se numără o schimbare de structură pentru Bursa de Spectacole, evenimentul asociat FITS, care reprezintă o platformă de dialog între tinerii artişti, operatorii culturali, instituţiile de spectacole şi reţelele culturale. Ediţia din acest an include şi un bogat sezon francez, care va celebra cei 100 de ani ai Institutului Francez în România, precum şi un amplu sezon polonez, care va oferi o avanpremieră a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.