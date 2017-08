Luni, 21 august 2017 va începe turneul „Ateneul ieșean în orașele Moldovei”, un proiect conturat în această vară, a cărui idee a apărut în urma reacțiilor extrem de pozitive pe care le-a primit proiectul „Ateneu în oraș”. Peste 5000 de persoane au participat la spectacolele pe care echipa noastră le-a susținut în diverse locații-simbol ale Iașului, confirmând astfel preferința publicului pentru spectacole în aer liber. Producțiile de succes „Peter Pan” și „Atenție, aterizăm!” sunt spectacolele care vor încanta în perioada 21 august – 27 septembrie publicul din orașele Fălticeni, Suceava, Botoșani și Dorohoi. Programul turneului regional al Ateneului din Iași este următorul:

Fălticeni – luni, 21 august 2017, la ora 17.00 – spectacolul de teatru „Atenție, aterizăm!”, regia Daniel Oanoae, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Interpretare „Grigore Vasiliu Birlic”

– marți, 22 august 2017, la ora 14.00 – spectacolul de teatru „Peter Pan”, regia Iulian Sandu, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Interpretare „Grigore Vasiliu Birlic”

Suceava – miercuri, 23 august 2017, la ora 17.00 – spectacolul de teatru „Peter Pan”, regia Iulian Sandu, în complexul comercial Iulius Mall

– joi, 24 august 2017, la ora 17.00 – spectacolul de teatru „Atenție, aterizăm!”, regia Daniel Onoae, în complexul comercial Iulius Mall

Botoșani – vineri, 25 august 2017, la ora 10.00 – spectacolul de teatru „Peter Pan”, regia Iulian Sandu, pe pietonalul Unirii

vineri, 25 august 2017, la ora 18.00 – spectacolul de teatru „Atenție, aterizăm!”, regia Daniel Onoae, pe pietonalul Unirii

Dorohoi – duminică, 27 august, la ora 10.00 – spectacolul „Peter Pan”, regia Iulian Sandu, pe pietonalul Grigore Ghica

duminică, 27 august, la ora 18.00 – spectacolul „Atenție, aterizăm!”, regia Daniel Onoae, pe pietonalul Grigore Ghica

Accesul publicului la reprezentațiile Ateneului ieșean este gratuit.

Peter Pan vă invită să călătoriți alături de el către Țara de Nicăieri! Vă așteptăm la ”Peter Pan”, un spectacol în regia lui Iulian Sandu, ce îi va bucura și pe cei mici și pe părinți, deopotrivă! Veți participa la un spectacol efervescent și plin de culoare, veți cânta, dansa și admira cele mai îndrăgite personaje: Peter Pan, Wendy, Căpitanul Hook și Pirații, Crocodilul Tic-Tac. Un regal de veselie și costume impresionante!

„Fiecare dintre noi am avut un Peter Pan care ne salva de reguli și era visul nostru de libertate. Peter Pan este un vis, o speranță că vom fi bine, că vom fi mari și puternici și le vom ști pe toate și nimeni și nimic nu ne va putea opri din drumul nostru. Haideți să închidem pentru o clipă ochii și să ne aducem aminte de copilărie. Haideți să ne lăsăm cuprinși de bucuria amintirilor și să parcurgem împreună această minunată poveste a lui Peter Pan, acest vis pe care cu toții l-am trait” (Iulian Sandu, regizor).

Peter Pan, băiatul care nu vrea să crească mare, și-a pierdut umbra. Wendy îl pândește și chiar îl așteaptă pe Peter Pan, deoarece are un secret: ea este cea care a gasit umbra lui Peter Pan și, pentru a-l ajuta, ea îi va coase umbra, ca Peter să nu o mai piardă. Peter Pan îi invită pe Wendy și pe frățiorii ei în „Țara de Nicăieri”, o țară a visurilor și a întâmplărilor minunate, unde pot ajunge doar în zbor. În țara de nicăieri, însă, sunt și pericole: Căpitanul Hook, dușmanul lui Peter Pan și Crocodilul Tic- Tac, care îl urmărește pe Căpitan. Ajunși în Țara de Nicăieri, Wendy acceptă să devină mama tuturor copiilor aduși în acel loc și se alege drept răsplată cu o casă. Cântecul ei le trezește celor doi frați (John și Michael) un dor aprins de casa părintească si cu toții iși doresc să se întoarcă la părinții lor. Peter Pan nu li se va alătura dar îi va ajuta să se salveze.

Distribuția: Peter Pan – Codrin Dănilă, Wendy – Cezara Fantu, Michael – Nicholas Kerezsy, John – Teodor Giurcanu, Dna. Darling – Erica Moldovan, Dl. Darling – Andrei Ciobanu, Crocodilul – Ana Hegyi, Căpitanul Hook – Vlad Baba, Scăfârlie – Arun Cotic, Pârjol – Genovel Alexa, Ferestruică – Marian Nechifor, Gălușcă – Ionel Apetrei

Muzica: Laurențiu Profeta

Libretist: Eugen Rotaru

Aranjament muzical : Flavius Mogoșan

Pregătire muzicală: Raluca Zaharia

Voce Mama – Angelica Solomon, Voce Peter Pan – Alexandru Solomon, Voce Tata – Iulian Ioan Sandu, Voce Wendy – Maria Rădean, Voce Crocodil – Raluca Zaharia, Voci copiii din Țara de Nicăieri :, Piulilă – Gheorghe Ștefan, Ronțăilă – Breban Teodor, Șugubeață – Răileanu Matei, Inimosul – Gheorghe Dragoș

Durata spectacolului: 70 minute

Vârsta recomandată: 4+

Cea mai de succes producție a Ateneului din Iași vine la voi! Spectacolul „Atenție, aterizăm!”, în regia lui Daniel Onoae. „Atenție, aterizăm!”, o adaptare a uneia dintre cele mai produse comedii franțuzești de situație din lume, „Boeing Boeing” de Marc Camoletti, aduce în atenția spectatorilor câteva situații pline de umor prin care trec șase personaje savuroase.

Acțiunea este situată în zilele noastre, în Paris, întregile evenimente desfășurându-se în imobilul personajului Bernard. Acesta este un arhitect de succes care duce o viață „împărătească”, fiind logodit în același timp cu trei stewardese superbe care lucrează pe linii aeriene diferite, fără ca vreuna dintre ele să aibă habar despre celelalte. Șirul întâmplărilor neprevăzute și comice începe în momentul în care viața perfectă a lui Bernard este tulburată de apariția un vechi prieten de-al său, Robert, care va rămâne un timp în casa care ascunde atâtea secrete. Ba mai mult, tot planul lui Bernard începe să nu mai dea roade atunci când în aer se produce o situație neobișnuită și toate zborurile se modifică brusc. În curând, toate cele trei stewardese aterizează în Paris simultan, iar timidul Robert, forțat de împrejurimi, încearcă să mențină aparențele pentru fiecare dintre logodnice.

Cum vor face față cei doi prieteni și Berta – jupâneasa – situației deloc liniștite, vă invităm să descoperiți!

Regia: Daniel Onoae

Distribuția: Daniel Onoae, Dragoș Maftei, Alexandra Paftală, Erica Moldovan, Ana Hegyi, Cezara Fantu

„Alegerea de a pune în scenă o adaptare după „Boeing Boeing” după Marc Camoletti a survenit în urma dorinței de a scoate în evidență situații normale din viața unor oameni, expuse într-o manieră comică. Toate cele șase personaje au caractere și moduri de viață diferite, însă aduse în situații mai mult sau mai puțin extreme, încep să reacționeze așa cum se așteaptă spectatorul, sau nu.

Am încercat, și îmi place să cred că am reușit, să conturez fiecare personaj într-un mod diferit și surprinzător. Chiar dacă este o comedie bulevardieră, veți descoperi și că fiecare caracter în parte are propriile neajunsuri, propriile frustrări.

Îmi doresc ca spectacolul să fie perceput în esența sa și nu în ultimul rând să vă aducă zâmbete pe buze sau hohote de râs! Vă așteptăm cu drag!” Daniel Onoae, regizor