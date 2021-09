Spectacolul Cântăreața Cheală, producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava în regia lui Alex Bogdan și scenografia lui Tudor Prodan, este selectat să participe în cadrul Festivalului Național De Teatru, ediția a 31 – a, la categoria Clasic. Recreat.

Cea de-a 31-a ediție a Festivalului Național de Teatru se va desfășura în perioada 06 – 14 noiembrie 2021, în format online, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Selecționerii prezentei ediții sunt criticii de teatru: Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki și Claudiu Groza, care au ales 38 de spectacole din țară; acestora li se vor adăuga instalații performative, instalații vizuale, producții din străinătate, precum și evenimente conexe.

„ Am visat o ediție FNT față în față, am sperat că libertatea verii va dura dincolo de luna septembrie, dar ne-am supus noilor restricții și am restrâns sărbătoarea FNT online, convinși de importanța existenței și continuității Festivalului. Ne-am forțat imaginația să născocească un alt fel de festival național, delocalizat în țară, în care dimensiunea virtuală se conjugă cu cea geografică, peste tot acolo unde teatrele vor putea juca cu public în perioada 06 – 14 noiembrie. Invităm teatrele selectate în FNT să programeze la sediu spectacolul selectat și să îl joace sub sigla FNT. Formatul online al festivalului va fi, astfel, extins fizic în teatrele din orașele care pot primi spectatori, iar atributul național al FNT va deveni o realitate geografică.

Conceptul festivalului – Creația. Recreația. Re-creația – încearcă să surprindă într-o sintagmă răspunsul artiștilor la noile condiții de creație. Interesul pentru zonele de intersecție a artelor au generat două categorii interdisciplinare, Instalații performative și Instalații vizuale ca semn al extinderii experimentului teatral spre granițele celorlalte arte. Nu în ultimul rând, pentru că ne-am despărțit neașteptat de artistul și președintele UNITER – Ion Caramitru, FNT îi omagiază memoria cu o secțiune comemorativă. Într-un fel, FNT 2021 încearcă să echilibreze pierderile anului scurs cu energiile vitale ale continuității și regenerării.” (Oana Cristea Grigorescu, critic de teatru)

„Cântăreața Cheală” este una dintre cele mai importante piese ale marelui dramaturg Eugène Ionesco; este creația care a marcat începuturile teatrului absurdului și a avut premiera la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava în datele de 16, 17 și 18 aprilie 2021.

Alex Bogdan, regizorul spectacolului „Cântăreața Cheală”: „Ca fiecare dintre noi, simt că această perioadă prin care trecem, este într-un anumit fel, absurdă. Izolați de ceilalți și poate cel mai grav, izolați de noi înșine. Cred că teatrul este o instituție a sufletului și avem nevoie să putem consemna, prin teatru, incredibila perioadă prin care trecem. Este motivul pentru care am ales piesa lui Eugène Ionesco. Nu din dorința de a arăta absurdul, ci singurătatea și apăsătoarea senzație că suntem blocați într-un timp fără viitor. În care omul își epuizează sufletul, devenind din ce în ce mai singur și mai închis. Încerc, prin acest spectacol, să arăt că piesa lui Ionesco, nu este deloc absurdă. Că personajele stricate, răpite de vitalitatea unui plan de viitor, suntem chiar noi. Speriați, suspicioși, agresivi, întorși de la umanitate, repetitivi și însingurați. Mi-aș fi dorit să vă spun că o să vedeți o comedie, dar nu pot să ignor ce simt acum în legătură cu lumea. Și cred că și dumneavoastră, dacă o să veniți la spectacolul nostru, o să simțiți cât de importantă e vindecarea sufletului prin teatru. Dacă după „Cântăreața Cheală” o să puneți câteva întrebări, dacă o să fiți mai buni, mai calzi cu ceilalți, dacă acasă, în intimitatea voastră, o să vă deschideți mai mult și n-o să vă fie frică să fiți vulnerabili, cred că ne-am atins un pic misiunea.”

Maturitatea artistică a regizorului Alex Bogdan, sensibilitatea și forța universului sonor creat special pentru acest spectacol de compozitorul Mischa Blanos, spațiul de joc construit cu minuțiozitate și inteligență de către scenograful Tudor Prodan, interpretarea de excepție a actorilor, valoarea inestimabilă a textului ionescian, toate acestea au contribuit la obținerea acestei performanțe teatrale.

Distribuția: Cătălin Ștefan Mîndru, Clara Popadiuc, Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Diana Lazăr, Răzvan Bănuț și copiii Răzvan Bănuț și Tamara Ursache

Accesul la toate manifestările din cadrul FNT 31 va fi gratuit.

Spectacolul „Cântăreața Cheală” se va juca live, pe scena teatrului sucevean în aceiași perioadă în care va fi difuzat, online, în cadrul FNT 31.

Mai multe detalii despre eveniment regăsiți pe site-ul: https://fnt.ro/2021/festivalul-national-de-teatru-editia-a-31-a-6-14-noiembrie-2021/?fbclid=IwAR2NihX7C1vj5SYnL-Q3JSC6YaIh06FQ-Hdo0E_aY0nbTJ5aP1pVPqjxC2Y