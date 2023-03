Ca un preambul al primului eveniment teatral european major al Capitalei Europene a Culturii – BROS de Romeo Castellucci – Naționalul timișorean iese din cadrul convenției teatrale consacrate și deschide un drum nou, în lucrul cu oameni din afara sferei sale profesionale, într-o formulă de implicare directă, nemediată.

SLOW DOWN! / MAI ÎNCET! este un îndemn lansat unei lumi atât de grăbite, încât nu mai găsește timp să asculte. SLOW DOWN! / MAI ÎNCET! este gândul transmis de la minte la minte, de la suflet la suflet, în acest ADN al umanității neîntrerupt, din care facem parte cu toții, indiferent de culoare, de gen, de vârstă, de abilități sau de neputințe, sau de ceea ce numim „nevoi speciale”. SLOW DOWN! / MAI ÎNCET! de Mihaela Michailov, în regia lui Horia Suru, este titlul spectacolului care închide proiectul Viitorul copiilor, parte din traseul Vocile orașului, traseu pe care Teatrul Național l-a început în urmă cu patru ani din dorința de a oferi grupurilor vulnerabile un spațiu care să le integreze în fluxul cultural și civic al comunității. Traseul Vocile orașului este inclus în programul cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Atelierul la care au participat în vara anului trecut șapte copii înscriși la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul lung” a fost urmat de o piesă de teatru scrisă de Mihaela Michailov, una dintre cele mai puternice voci ale teatrului contemporan românesc, în urma participării la atelier și a cercetării. Spectacolul-eveniment SLOW DOWN! / MAI ÎNCET! este povestea prea rar și prea puțin auzită a normalității, așa cum arată ea pentru acești copii și pentru familiile lor, spusă pentru prima dată de actori și copii, împreună.

Premiera spectacolului SLOW DOWN! / MAI ÎNCET! va avea loc miercuri, 15 martie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național.

Distribuția reunește o pleiadă de actori consacrați ai Teatrului Național – Claudia Ieremia, Matei Chioariu, Alina Ilea, Cătălin Ursu, Mirela Puia, Andrei Chifu, Bogdan Spiridon, Laura Avarvari, Cristina König, Roberta Popa, Ana Maria Pandele Andone, Ana Maria Cojocaru și Paula Maria Frunzetti, alături de care vor apărea copiii Roland Ambruș, Rona Ambruș, Anamaria Hodoșan, Alexandra Nedelyov, Roxana Fleischer de la Centrul de zi „Podul Lung” și Maria Lupoian. Coregrafia este semnată de Florin Fieroiu. Decorurile sunt semnate de Bianca Veșteman, costumele aparțin Gabrielei Strugaru-Popa, iar spațiul video este conceput de Răzvan Dima. Spectacolul este semnat de regizorul Horia Suru.

Biletele s-au pus în vânzare pe www.tntm.ro și la Agenția de bilete „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, orar marți – duminică, între orele 11 – 19, tel. 0256 201 117.

Fotografii: Adrian Pîclișan / TNTm

