Evenimentul anunțat încă din octombrie 2018 a constat în parcurgerea de către participanți, a unui traseu de aproximativ 5 km, pe parcursul căruia aceștia au depășit mai multe obstacole. Obstacolele au fost concepute în așa fel încât să testeze capacitățile fizice și psihice ale concurenților, în deplină siguranță și într-un mod cât mai distractiv. Evenimentul a fost organizat de Asociația RunCorp și reprezintă un concept 100% românesc.

Nu s-au înregistrat incidente iar organizatorii mulțumesc echipajelor de la Jandarmerie, ISU, Poliție și Crucea Roșie pentru prezența la evenimentul cu intrare libera pentru public si care a adunat aproximativ 2000 de participanți și spectatori conform estimarii Jandarmeriei.

Evenimentul a coalizat colaboratori, parteneri și susținători din domenii diferite (săli de fitness, companii diverse, alte evenimente sportive, „Magic Home” – cauza socială). O parte dintre ei s-au organizat în grupuri de antrenament pentru „Asaltul Lupilor” și au avut întâlniri periodice pentru a face sport, un „pretext” pentru o viață sănătoasă promovată intens în cadrul evenimentului.

“Iașul este cu adevărat Capitala Moldovei. În fiecare an noi reușim să organizăm evenimente sportive non-tradiționale, la care să poată participa orice persoană, indiferent de aptitudini, iar la Iași am adunat oameni din toată țara! Efortul nostru organizatoric a fost mare însă a meritat pentru că oamenii de aici au demonstrat că își doresc astfel de experiențe iar voluntarii și susținătorii din Iași au fost foarte implicați și entuziaști iar noi le mulțumim încă o dată pentru acest lucru! Am arătat tuturor cât de ușor și de distractiv este să iei parte la o activitate de mișcare fizică în viața de zi cu zi, accentuând astfel importanța activităților fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate. Prin caracterul său, o cursă cu obstacole reprezintă o provocare pentru orice persoană, militează pentru o viață sănătoasă prin sport și reușește să transforme o competiție sportivă într-un prilej de distracție și de socializare.” a declarat Christian NISTOR, CEO „Asaltul Lupilor”

Reamintim că “Asaltul Lupilor” este cea mai cunoscută și iubită cursă cu obstacole din România, cursă ce a ajuns deja la a VI-a ediție, evenimentul de ieri fiind organizat în premieră în zona Moldovei, în cadrul parcului Enduro Ranch din Iași.