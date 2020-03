Ieri, polițiștii de la Economic au amendat cu 10.000 de lei două firme de pe raza Sucevei, întrucît comercializau fără respectarea legii și fără avize măști de protecție. De la aceeași operatori economici, ei au confiscat 298 de măști medicale.

Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu a spus: „Ca si aspect pe care vreau să îl aduc în discuție, măștile erau comercializate cu 3 lei/buc către agenți economici terțiari care la rîndul lor le vindeau și cu 6 lei/buc. Cam asta au înțeles unii din starea de urgență…”