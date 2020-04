Antrenorul sucevean de rugby, Constantin Vlad a fost nu mai puţin de 46 de ani alături de echipă, ca jucător, de pe 2 iulie 1990 preluând funcţia de antrenor principal al sucevenilor. Mai mult, timp de cinci ani de zile a fost la loturile naţionale ale României, secund la cea de seniori în 2001 şi 2002 şi antrenor principal al naţionalei de tineret, în perioada 2004 – 2008. Constantin Vlad are în palmares două titluri de campion european de tineret în 2006 la Sopot şi în 2007 la Bruxelles, un titlu de vicecampion european în 2005 la Valladolid şi un loc IV la Campionatele Mondiale din 2008 în Chile.

Legendarul tehnician sucevean este convins că solidaritatea și compasiunea sunt unele dintre sentimentele care ne pot salva în aceste moment:

”Sunt la mine în curte și am revenit la chestiile de bază, punem cartofi, semănăm și încercăm să mergem mai departe. În ceea ce privește rugbiul sunt convins că nimic nu va mai fi la fel, cum nici lumea nu va mai fi.

Rubgiul a demonstrat în istorie că are forță și manifestă solidaritate. Sunt absolut convins că băieții noștri știu ce să facă și să depășească acest moment dificil.

Sunt informații îngrijorătoare de pe întreaga planetă, de pe toate continentele și este greu de procesat în acest moment ce va urma.

Pentru noi, sucevenii, este important să fim uniți, să ne protejăm cât mai bine posibil și să ne ferim de rău. Nu suntem noi cei mai ”răi” de pe planetă, dar este important să-i ferim pe cei mai predispuși infectării cu acest virus malefic.

Așteptăm și noi soluții pentru a ieși din această situație pe care eu, sincer, nu am mai prins-o. Rugbiștii au arătat ce pot la cutremurul din 1977 și au în sânge stilul de a-și ajuta aproapele la necaz.

Sper să se găsească o soluție medical cât mai curând pentru că, din punct de vedere sportiv, pe termen scurt cel puțin, va fi greu de gândit pentru cei care vor participa într-o competiție” a fost de părere antrenorul sucevean de rugby, Constantin Vlad.