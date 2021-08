BRK Financial Group susține lichiditatea acțiunilor Sphera Franchise Group (SFG) începând cu 24 august.

Un număr total de 15 instrumente financiare listate la Bursa de Valori București (14 emisiuni de acțiuni și o emisiune de obligațiuni) beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului.

Sphera Franchise Group (SFG), cel mai mare grup din industria de food service din România listat la Bursa de Valori București (BVB), beneficiază din 24 august de serviciile de Market Maker al Emitentului (MME) furnizate de BRK Financial Group (BRK). Sphera Franchise Group deține companiile care operează în sistem de franciză brand-urile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, iar la nivel internațional Grupul operează restaurante în Chişinău, Republica Moldova, și în Italia, în total, având în portofoliu 161 de unități în cele trei țări.

„Ne bucură creșterea numărului de instrumente financiare care beneficiază de serviciile de Market Maker al Emitentului, un total de 15 acțiuni și obligațiuni, incluzând și acțiunile SFG. Este un semnal pozitiv atât pentru noi, că programul este eficient și își dovedește utilitatea în dezvoltarea pieței, cât și pentru investitori sau emitenți, ca urmare a îmbunătățirii lichidității și a poziției în piață”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

„Activitatea pe piața de capital are o importanță strategică pentru Sphera Franchise Group. În ultimul an, ne-am concentrat și mai mult atenția pe investitorii noștri și pe nevoile lor. Vrem ca Sphera să fie unul dintre principalii emitenți pe piața de capital din România, iar creșterea lichidității acțiunilor SFG este prioritatea noastră pentru a răspunde nevoilor investitorilor globali și locali. Suntem încântați să începem parteneriatul cu BRK Financial Group și să lansăm serviciile de Market Maker pentru acțiunile SFG. Credem că pe termen lung, decizia noastră va produce efecte pozitive pentru toți investitorii, cărora le mulțumim pentru încrederea acordată, în special în contextul anului trecut, unul plin de provocări pentru industria HoReCa la nivel global”, a declarat Valentin Budeș, CFO, Sphera Franchise Group.

Activitatea de Market Maker al Emitentului va fi prestată de BRK Financial Group în baza unui contract semnat cu Sphera Franchise Group. Acțiunile Sphera Franchise Group (SFG) se tranzacționează la bursă din 9 noiembrie 2017, ca urmare a derulării unei oferte publice inițiale secundare de peste 285 milioane lei (echivalentul a 62 de milioane de euro).

„În primul rând, felicităm compania Sphera Franchise Group pentru faptul că a apelat la serviciile unui furnizor de lichiditate și sperăm ca rezultatele acestui parteneriat să fie cât mai vizibile într-un timp cât mai scurt. Companiile cu o lichiditate mai ridicată atrag mult mai repede investitori noi, ceea ce se reflectă și în evoluția prețului acțiunilor, deoarece riscul de lichiditate este mai redus, astfel că și investitorii sunt mai dispuși să-și investească banii în acestea. Prin includerea Sphera în portofoliul de clienți pentru care prestăm serviciul de Market Maker al Emitentului, ajungem să fim market makeri pentru șase din cele șapte companii care s-au listat pe Piața Principală în ultimii cinci ani de zile, iar în total ajungem la 12 emitenți pentru care prestăm acest serviciu”, a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

BRK devine Market Maker al Emitentului pentru 12 instrumente financiare: acțiunile Sphera Franchise Group, One Unites Properties, TTS, Bursa de Valori București, Antibiotice, Aages, Impact Developer&Contractor, MedLife, Romcarbon, TeraPlast, Purcari Wineries, precum și pentru obligațiunile IMP26E. Parametrii specifici aplicabili activității de MME efectuată de BRK Financial Group pentru acțiunile SFG sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.