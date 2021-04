Ultima ședință a Consiliului Județean Suceava desfășurată joi, 29 aprilie, s-a încheiat cu o unanimitate deplină la toate proiectele de hotărâre supuse spre aprobare. La finalul ședinței, de aproximativ două ore, toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitate de voturi. Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate este cel prin care au fost stabilite evenimentele ocazionate de aniversarea a 150 de ani de la ”Marea serbare a românismului de la Putna”. Evenimentele vor avea loc în colaborare cu Mănăstirea Putna, suma alocată pentru organizarea acestora fiind de 646.000 de lei. Astfel, CJ Suceava asigură participarea la eveniment a reprezentanților comunităților istorice de români din afara granițelor țării și realizează, împreună cu ASCOR Suceava și alte ONG-uri sau entități interesate, pelerinaje pedestru și cu bicicletele pe traseele Sucevița-Putna, Moldovita-Putna și Ciprian Porumbescu-Putna. Consiliul Județean va mai organiza un infotour destinat vectorilor de imagine din mediul on-line în domeniul turismului, o expoziție foto-documentară ”Serbarea de la Putna (1871) – 150 de ani de istorie”, care va fi deschisă pe 12 august la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” și apoi itinerantă în școlile din județ, iar în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare, va fi organizat simpozionul științific ”Bucovina- file de istorie, 150 de ani de la Serbarea de la Putna”. De asemenea, CJ Suceava va colabora cu Mănăstirea Putna la realizarea expoziției “Serbarea de la Putna -1871. Continuarea unui ideal” (expoziție itinerantă, Putna – București Suceava) și va organiza un eveniment pentru pomenirea domnilor Moldovei în Cetatea de Scaun a Sucevei. În cadrul programului mai sunt incluse și proiectul educațional ”150 de ani de istorie. Serbarea de la Putna și noile generații”, (1 iulie-15 august 2021), conservarea și restaurarea de piese relevante pentru eveniment aparținând Mănăstirii Putna, care vor face parte din expoziția temporară itinerantă Putna – București-Suceava, inițierea Festivalului Internațional „CIPRIAN PORUMBESCU” și punerea în scenă a operetei ”Crai Nou”, precum și concursul vocal instrumental „Sub semnul lui Ciprian Porumbescu”, cu participarea elevilor Școlii de Arte ”Ion Irimescu” Suceava.

La finalul ședinței, președintele Consiliului Județean Suceava le-a mulțumit membrilor deliberativului județean pentru votul unanim dat în ședința de astăzi. „Vreaun să vă mulțumesc pentru ședința de astăzi și nu numai pentru ședința de astăzi. Și vreau să vă urez un Paște liniștit dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Să ne vedem cu bine după Paște și Doamne Ajută!”, a transmis Flutur la finalul ședinței de astăzi.