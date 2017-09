Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, într-o conferință de presă, că se lucrează la studiul de fezabilitate privind înființarea unui spital de pediatrie în curtea Spitalului Vechi din Suceava. El a spus că pentru realizarea investiției se dorește atragerea de fonduri europene.

Președintele Flutur a mai spus că tot în curtea Spitalului Vechi ar urma să fie construite 30 de apartamente pentru medici.

Prezent la conferința de presă, managerul Spitalului Județean, Vasile Rîmbu, a afirmat că a solicitat Primăriei Suceava să instaleze un semafor cu buton la trecerea de pietoni amenajată între Spitalul Nou și cel Vechi.