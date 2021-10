Partidul Verde filiala județeană Suceava cere spitalelor private să se implice direct și necondiționat în tratarea bolnavilor de covid și salvarea de vieți omenești. ”Suntem în cea mai grea faza a războiului sanitar cu virusul, iar Guvernul are obligația să convingă mediul sanitar privat să se solidarizeze cu instituțiile publice de sănătate și să participe la batalia cu virusul. Suntem pe locul 1 în UE la decedații de covid. Partidul Verde filiala județeană Suceava face un apel către mediul privat de sănătate: nu lasati românii să moară cu zile! Ați depus un jurământ pe care trebuie să-l respectați! Acum nu e timp și loc pentru calcule de profitabilitate. Sunteți români înainte să fiți antreprenori: deschideți spitalele private pentru toți bolnavii. De asemenenea, noi, verzii suceveni, am tot așteptat ca Președintele și Prim-ministru al României să viziteze spitalele din țara noastră care tratează bolnavii de virus pentru a vedea și simți realitatea, dar ei, liderii acestei țări, stau ascunși după zidurile palatelor și dau cu biciul în toți românii. Astăzi, am ajuns la concluzia că muncitorii din cadrul unui spital, mai ales în cele unde se tratează bolnavii de virus, au o mai mare valoare decât toți politicienii la un loc. Un electrician, un instalator, o telefonistă, un tâmplar, o bucătăreasă sunt mult mai valoroși decât Președintele Iohannis. Acești oameni simplii cu lefuri mici, de aproape 2500 de lei, fără alte facilități, sunt permanenți în mijlocul războiului cu virusul și nimeni nu-i ridică în slăvi, nu-i fac eroi, nu-i premiază, nu le dă salarii de mii și mii de euro, ba mai mult dacă se întâmplă ceva sunt trași și la răspundere”, a declarat președintele verzilor suceveni, Dan Acibotăriță.