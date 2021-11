Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc va semna un contract în valoare de 23,5 milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale, în vederea gestionării crizei sanitare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Mihăiță Negură a declarat că va fi achiziționată aparatură de ultimă generație, între care un computer tomograf, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. El a mai spus că în Secția de Infecțioase destinată COVID și care se află în curtea Spitalului Municipal, separat de celelalte compartimente, sunt internați în jur de 30 de pacienți. Mihăiță Negură a subliniat că în valul patru al pandemiei, Secția cu peste 70 de locuri a funcționat și la capacitate maximă, iar rezerva de oxigen era la limită. De aceea, s-a achiziționat un stocator de oxigen cu o capacitate de 11.000 de litri, cu 4.000 de litri în plus față de vechiul rezervor.

Primarul Câmpulungului a afirmat: „S-a decis înlocuirea stocatorului de oxigen cu unul de capacitate mai mare fiindcă ne pregătim pentru valul cinci al pandemiei, în eventualitatea în care va fi un val cinci. Stocatorul pe care-l aveam era la limita suportabilității celor care au nevoie de oxigen. Preventiv, acum două săptămâni, am montat rezervorul de 11.000 de litri cu bani din bugetul local. La Boli Infecțioase paturile sunt cu posturi de oxigen”. Mihăiță Negură a mai spus că directorul Spitalului Municipal din Câmpulung, Adrian Cosinschi, are o bună relație de colaborare cu managerul Spitalului din Suceava, Alexandru Calancea și a adăugat: „Dacă stăm și ne plângem unul altuia nu rezolvăm nimic. Trebuie să căutăm și să găsim soluții pentru a rezolva problema actuală a pandemiei”. Alexandru Calancea este coordonatorul județean pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus.