În 2009, la Brașov, se deschidea primul centru privat de cardiologie din țară.Spitalul de cardiologie Clinicco Brașov continuă să fie singurul centru din regiune care operează pe cord deschis și singurul centru abilitat care tratează pacienții cu tulburări de ritm și de conducere cu ajutorul dispozitivelor implantabile de ultima generaţie.

În 9 ani, am externat peste 18000 de pacienți, am efectuat aproximativ 20000 de examinări paraclinice și aproximativ 20000 de consultații şi am realizat peste 1500 de operații pe cord deschis, peste 14000 de coronarografii, 4500 implanturi de stent.

2017 a continuat tradiția premierelor medicale realizate cu succes de către echipa Spitalului de Cardiologie Clinicco Brașov. Am efectuat primul implant de stimulator cardiac cu funcție autoRMN din țară, precum și primul implant al unui monitor cardiac miniaturizat din Transilvania. Ne mândrim de asemenea cu faptul că suntem primul spital privat din România care a efectuat procedura de endoprotezare de aortă abdominală cu un sistem revoluționar care sigilează sacul anevrismului.