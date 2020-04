Șefa filialei Suceava a Salvați Copiii, Camelia Iordache, a anunțat că Spitalul Județean de Urgență „Sfîntul Ioan cel Nou”, unde zeci de cadre medicale au fost contaminate cu SARS-CoV2 și cîteva zeci de pacienți și-au pierdut viața, primește începînd de astăzi, prin intermediul mecanismului de urgență deschis de Salvați Copiii România, o primă tranșă de echipamente de protecție și aparatură medicală vitale. Este vorba despre un ventilator de suport respirator, patru injectomate și echipamente de protecție constînd în mănuși chirurgicale, măști, viziere, combinezoane, bonete, botoși și 375 de kilograme de dezinfectanți de nivel înalt pentru suprafețe și instrumentar medical și aeromicrofloră. Potrivit Cameliei Iordache, costul total al dotării este de 46.850 de euro, cu o finanțare de 26.500 de euro din partea Garanti BBVA Group. Ea a precizat că Salvați Copiii România a deschis un fond de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical.

Astfel, a fost deschis contul special RO43 RNCB 0071 0114 3479 0083, unde sînt centralizate contribuțiile companiilor și ale tuturor celor care pot să sprijine întărirea sistemului medical românesc. Pînă acum, au fost colectate fonduri totale în valoare de 252.000 de euro, prin solidaritatea în principal a următoarelor companii: farmaciile Catena, Kaufland România, Oriflame, Garanti BBVA Group, BCR și Asociația Club Sportiv „RO Club Maraton”. De asemenea, o sumă de 36.640 de euro provine din donațiile persoanelor fizice care au vrut să sprijine efortul medicilor.