Primăria municipiului Suceava alocă prin bugetul pe acest an suma de un milion de lei Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. El a mai arătat că în bugetul care va fi aprobat joi, 27 ianuarie, au mai fost prinse 5,6 milioane de lei pentru sport și agrement, 1,2 milioane de lei pentru cultură și 5 milioane de lei pentru unitățile de cult. Totodată, a adăugat Lungu, s-au mai prins 1,5 milioane de lei pentru programul de casare a rablelor și 3,8 milioane de lei pentru exproprieri. ”3 ,3 milioane de lei sunt prinse pentru exproprierile din Obcini unde facem grădiniță și parcare supraterană și 500.000 de lei pentru ruta alternativă Suceava-Botoșani”, a spus Lungu.

