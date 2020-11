Prefectura Suceava a informat că, astăzi dimineață, la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau 349 de paturi libere, din care 27 pentru pacienți COVID-19, 228 în sectorul non-COVID și 94 pentru zona tampon. Unitatea de anestezie și terapie intensivă nu avea astăzi nici un pat liber pentru pacienți COVID. La ATI erau 31 de ventilatoare libere din care 11 pentru pacienți cu noul coronavirus.

