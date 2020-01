Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava pune la dispoziția pacienților în acest an 294 de servicii medicale, care sunt oferite contracost la cerere. Dintre acestea cinci sunt noi și anume: ecografie laterocervicală-80 de lei, ecografie renovezicală-70 de lei, procedură de verificare a permeabilității tubare la obstetrică-ginecologie-200 de lei, consult-control după consultația inițială la dermato-venerologie-50 de lei, referat medical la eliberare certificate medicale-50 de lei.

Majorări de tarife la 23 de servicii medicale

Un număr de 23 de servicii medicale vor suferi în acest an majorări de tarife printre care ecografie mamară și ecografie abdominală de la 70 la 100 de lei, ecografie de organ și ecografie pelvină de la 50 la 70 de lei, mamografie de la 100 la 150 de lei, electroencefalogramă de la 15 la 50 de lei, chiuretaj uterin de la 100 la 250 de lei, montare sterilet de la 100 la 150 de lei, colonoscopie de la 200 la 300 de lei, gastroscopie de la 150 la 200 de lei.

Diminuări de tarife la 10 servicii medicale

Alte 10 tarife au fost diminuate drastic de patru, cinci și chiar șase ori, astfel: coronografie de la 1.500 la 600 de lei, angioplastie cu 1 stent DES, de la 11.900 lei la 2.500 lei, angioplastie cu 2 stenturi DES, de la 16.900 lei la 3.500 lei, angioplastie cu 3 stenturi DES, de la 21.500 lei la 4.500 lei, angioplastie cu 1 stent BMS, de la 7.650 lei la 1.500 lei, angioplastie cu 2 stenturi BMS, de la 10.350 lei la 1.800 lei, angioplastie cu 3 stenturi BMS, de la 12.900 lei la 2.200 lei și angioplastie coronariană fără stent/aspirație de tromb, de la 5.500 lei la 1.000 lei.

Investigațiile RMN vor costa între 450 și 1.500 de lei

Investigațiile RMN vor costa între 450 și 1.500 de lei, biopsiile între 400 și 800 de lei, consultațiile între 80 la un medic specialist și 120 de lei un medic doctor în medicină. Servirea mesei va costa 16 lei o zi întreagă și 8 lei un prânz, o injecție subcutanată 5 lei, una intravenoasă 10 lei la fel ca o perfuzie.