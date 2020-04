Medicul Tabi Apăscăriței continuă să prezinte cadrele medicale care se află în linia întâi în lupta anti-covid la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. ”Pe Delina și Andra le-am cunoscut pe vremea când eram voluntar pe secția de chirurgie a spitalului județean din Suceava. Timp de câteva luni am avut bucuria să învăț foarte multe de la oameni deosebiți. Atât medicii cât și asistentele de pe acea secție, infirmierele și brancardierii sunt oameni frumoși și dedicați meseriei. Acum sunt cu toții în zona Covid…

Delina e o persoană așa de caldă, așa de implicată…iar Andra e o fată foarte, foarte de treabă și e genul care sub nici o formă nu te lasă la greu. E emoționant să le știu în linia întâi, dar înțeleg că de oameni ca ele este nevoie acum. Fetelor, Dumnezeu să vă protejeze și curaj! Curând totul se va termina…Suceava vă mulțumește! România are nevoie de oameni ca voi!”, a notat Tabi Apăscăriței pe pagina sa de facebook.