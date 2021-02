Pe 14 februarie, 1.074 de suceveni au fost vaccinați împotriva noului coronavirus. 40 dintre ei au primit prima doză de vaccin Moderna, iar 1.034 doza a II-a de vaccin Pfizer BioNtech. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Gabriela Băncilă, a comunicat că 347 de doze de vaccin au fost administrate la Spitalul Județean, 148 la Spitalul din Rădăuți, 142 la Spitalul Municipal Câmpulung, 134 la Spitalul din Fălticeni, 130 la Spitalul din Gura Humorului, 114 la Spitalul din Siret și 59 la centrul înființat la Stadionul din Vatra Dornei. Până pe 14 februarie, inclusiv, în județul nostru s-au vaccinat anti-COVID 22.534 de persoane cu doza I și 11.228 cu doza a II-a.

